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トルコのベシクタシュは、レアル・マドリードに所属するモロッコ代表イブライム・ディアスの獲得に向けた取り組みで新たな一歩を踏み出した。同クラブは父親のアブドゥルカディル氏をイスタンブールに3日間招待しており、この動きは来たる冬の移籍市場で選手を獲得しようとするクラブの本気度を示すものだ。

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トルコ紙「フォトスポル」は、ベシクタシュのセルダル・アダル会長とヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が、このモロッコ人選手の父親と会談を行い、息子のチーム加入の可能性について話し合い、クラブがディアスにトルコリーグでの新たな挑戦を納得させるべく提示しようとしているスポーツプロジェクトに対する家族の立場を探ったと明らかにした。

この訪問は、数週間前に始まった接触の延長線上にあるものだ。ブラヒム・ディアスは昨年10月末に、レアル・マドリードのフロントの承認のもと、このイタリア人監督とビデオ通話による会談を行っていた。

イタリアーノはこの会談で、ベシクタシュのスポーツプロジェクトの詳細と、加入に同意した場合に選手を待ち受ける役割について説明した。

トルコ紙によれば、最初の会談はこのモロッコ人スターに好印象を残し、それがベシクタシュ首脳陣の動きを活発化させ、選手本人との接触の段階から、その周辺関係者との直接的な回路を開く段階へと移行させた。スペインのクラブとの正式交渉に入る前に、移籍成立の可能性を探るための動きだ。

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アブドゥルカディル・ディアスの訪問では、ベシクタシュ対ゲンチレルビルリーイの試合を観戦したほか、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督との新たな会談も行われた。監督は、選手の能力をどう活かすか、そしてチーム内でどのような役割を担えるかについての戦術的な構想を明確に説明することに努めた。その後、このモロッコ人スターの父親は訪問を終えてスペインへと帰国した。

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トルコのクラブは、これらの接触が選手の家族からの前向きな兆候につながり、交渉の次の段階へ進めることを期待している。とりわけ、ベシクタシュのフロントは、移籍条件についてレアル・マドリードとの直接的な協議を開始する前に、ディアスの同意を得ることの重要性を認識している。

こうした状況のなか、セルダル・アダルは選手の家族から励みとなる兆候を受け取った場合、スペインの首都マドリードへ渡り、レアル・マドリードの首脳陣と会談し、選手獲得に向けた交渉を開始する計画だ。初期段階の関心を、冬の移籍市場で実行可能な合意へと変える狙いがある。

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ベシクタシュの一連の動きは、まず選手とその周辺をスポーツプロジェクトで納得させ、その後レアル・マドリードとの交渉へと移行するという交渉プロセスを通じて、移籍を決着させたいという意欲を物語っている。

ただし、移籍の成立は依然として、ブラヒム・ディアスの最終的な意向と、来年1月の退団にスペインのクラブがどこまで同意する用意があるかにかかっている。