ローマが、この冬の移籍市場でブラジル人選手エンドリックのレンタル獲得を望むクラブの争いに加わった。同選手はレアル・マドリードの構想から外れており、今シーズンここまでチームで1分もプレーしていない。

イタリア人スポーツ記者のニコラ・チッカリーニによると、ローマはエンドリックの状況を注視しており、1月に獲得することを望んでいるという。ガスペリーニ監督は、本来のポジションではないものの、彼を左ウイングとして起用したい考えだ。

エンドリックはシーズン開幕以降、レアル・マドリードでの出場機会を得られていない。公式戦が始まる前に負ったケガによって出場が阻まれたためで、インテル戦ではチームのメンバー入りを果たしていた。

ブラジル人ストライカーの立場はさらに難しくなっている。エンドリックの不在を突いて活躍したカルロス・エスパイの好調ぶりがあるためだ。エスパイはエスパニョール戦でゴールを決め、続くレアル・ベティス戦でもゴールネットを揺らしたが、そのゴールは取り消された。これにより彼はスターティングメンバー争いでより大きなチャンスを手にした。

エンドリックへの関心はローマにとどまらない。リヴァプールも同選手の状況を注視しており、ミランも争いに加わった。これにより、冬の移籍市場を前にレンタルをめぐる争いは複数のクラブに開かれた状況となっている。

最終的な決断は、レアル・マドリードと選手本人の立場次第となる。とりわけ出場機会のない状況が続く場合はなおさらで、それによってレアル・マドリードが、定期的なプレー時間を確保するために彼のレンタルでの放出を検討する可能性がある。