スペインのスポーツ紙「アス」の編集長であり、バロンドール投票におけるスペイン代表を務めるホセ・フェリックス・ディアスが、世界最優秀選手トップ3の選出で注目を集めた。彼はフランス人のキリアン・エムバペを1位に選び、同国出身のラミン・ヤマルやイングランド人のハリー・ケインを上回る順位に置いたのだ。ケインは先週月曜日に英国の首都ロンドンで開催された式典で同賞を受賞したにもかかわらず、である。

ディアスのリストでは、ヤマルが2位、ケインが3位となった。この順位は、スペイン人記者がバルセロナの才能よりもレアル・マドリードのスターを優先したことに疑問を投げかけた。とりわけ、エムバペは昨シーズン、クラブでもフランス代表でも大きなタイトルを一つも獲得していなかっただけに、なおさらである。

一方、ヤマルはタイトルに彩られたシーズンを過ごした。スペイン代表としてワールドカップを制し、さらにバルセロナでリーガ・エスパニョーラとスペイン・スーパーカップを獲得したのだ。だが彼は自国代表者の選出で1位を得ることはできず、2位にとどまった。

ホセ・フェリックス・ディアスは、アルフレド・レラーニョの後任としてバロンドール審査委員会におけるスペイン代表の役割を引き継いだ。これにより、過去数年にわたりスペインの投票を担ってきた一連の記者たちの系譜を継ぐこととなった。