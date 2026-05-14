レアル・マドリードのファンが、レアル・オビエド戦で復帰したキリアン・エムバペに痛烈なメッセージを送った。

木曜夜、怪我から復帰したキリアン・ムバッペはレアル・マドリード対レアル・オビエド戦に途中出場。しかしピッチに入る瞬間から、ボールに触れるたびに、ホームファンから激しいブーイングを受けた。

負傷で数週間離脱していたムバッペは68分、ゴンサロ・ガルシアに代わって出場。しかしピッチに入ると同時に、そしてボールを持つたびに、ホームのサポーターから激しいブーイングを受けた。

先週、ファンは彼のスター気取りにうんざりしており、追放を求める署名にはすでに数百万人が賛同している。

今季41試合41得点を挙げていながら、クラブ不振の主因とみなされている。

チームはチャンピオンズリーグで敗退し、リーガでもバルセロナに王座を譲った。先週のエル・クラシコでは0－2で敗れている。

報道によると、ムバッペはチーム内でもヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムらと折り合いが悪いとされる。

負傷離脱中、シチリア島へ数日間旅行したことが発覚し、ファンからさらに批判された。

さらに先週『The Athletic』は、ムバッペが練習でアルヴァロ・アルベロア監督のアシスタントコーチに激怒したと報じた。練習試合でオフサイドを取られたことに怒り、強く叱責したという。

『マルカ』紙によると、ムバッペはレアル・マドリードでボーナス含め年3500万ユーロを稼いでいる。ファンは、その額に見合う貢献をしていないと感じる。