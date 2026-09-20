レアル・マドリードとアトレティコによるマドリード・ダービーを裁いたオルティス・アリアス主審のジャッジをめぐって議論が高まっている。レアル・マドリードのテレビ局が試合中の判定に対して痛烈な批判を展開し、クティ・ロメロによるジュード・ベリンガムへのタックルと、カン・インスによるフェデリコ・バルベルデへのタックルは、より厳しい処分に値するものだったとの見解を示した。

同局は、ロメロのベリンガムへのタックルは一発退場に相当するものだったとしたうえで、オルティス・アリアス主審がイエローカードの提示にとどめたことを批判。リプレー映像を見た後、次のように述べた。「なんという恥辱だ……なんという汚さだ……ロメロにイエローカードだって？」

同局の批判はこの一件にとどまらなかった。カン・インスのバルベルデへのタックルにも触れ、このアトレティコの選手も退場に値したとし、問題となった2つの事象を指して、アトレティコは9人で試合を続けるべきだったと主張した。

同局の批判は、ビデオ・アシスタント・レフェリーの映像確認を経てウイセンが退場処分を受けた後、さらに激しさを増した。この判定によってレアル・マドリードはより厳しい状況で試合に臨むことになったとして、次のように述べた。「この件については議論の余地がある。しかしアトレティコは9人でプレーすべきだった。10人でプレーするはずだったチームが、今や1人多い状態でプレーしている。このような形で戦うのは非常に難しい」

同局はさらに、ルール適用の不均衡だと見なした点を批判し、こう付け加えた。「これはルールの恣意的な適用だ。以前は臆病さゆえに適用を避けていたのに、今になって適用している。これは競技に対する不正行為だ」

同局はダービーでのオルティス・アリアス主審の判定を過去の審判事象と結びつけ、同主審およびスペインの審判組織への批判を改めて展開した。試合前には、同主審の起用に異議を唱えており、その根拠として、カタルーニャのチームがアスレティック・ビルバオと対戦した試合の後にバルセロナの選手たちと友好的なやり取りを交わしたとされる点、さらに試合中のいくつかの事象が処分されなかった点を挙げていた。

一方、モウリーニョは試合前日の記者会見でオルティス・アリアス主審の起用について語り、次のように述べた。「試合前に審判について語るのは好きではない」。しかし、ダービーの主審の名前が対戦の1週間前に判明していたことに驚きを示し、それが他の試合では同じようには起きていないと指摘した。