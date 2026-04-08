レアル・マドリードのスター選手も含まれるスペイン代表選手が、「高級腕時計」事件で司法当局の捜査を受けている。

水曜日に報じられたところによると、複数のトップ選手や実業家が最近物議を醸した事件で捜査を受けている。

スペイン紙「アス」によると、アンドラの裁判官は密輸された高級時計を購入した疑いでスペイン1部リーグの選手数名を捜査し、市民警備隊が関係者に情報提供を求め始めた。

アンドラ検察は国家警備隊のテロ対策部隊の協力を得て、来週、密輸時計を購入した疑いのある選手や実業家を事情聴取する予定だ。

スペイン紙「エル・ムンド」が報じたこの情報は、スペイン通信社「EFE」に対し治安機関関係者が裏付けた。

捜査の焦点は、税金を逃れて高級時計を販売する企業にある。

スペイン通信社EFEが水曜日に確認した情報では、顧客リストにはセビージャのセサル・アスピリクエタやレアル・マドリードのダニ・カルバハルなど国際的に有名な選手も含まれる。

さらに「Eldiario.es」は、フアン・ベルナト、サンティ・カソルラ、トマス・パルティ、ダビド・シルバらの名前も報じている。

スペインの企業が国内卸売業者から高級時計を購入し、アンダルシアの自社に正式輸入後に選手へ転売。これは付加価値税の回避を目的とし、同国税制優遇措置を利用していた。 これにより不当な利益を得ていた。

裁判官はスペイン当局に対し、スペイン在住の容疑者（時計を購入した選手や、アンドラ企業に時計を販売し転売されたスペイン人7名または企業）の取り調べ協力を要請した。

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