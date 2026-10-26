レアル・マドリードのサイドバックを務めるスペイン人マルク・ククレジャが、バルセロナとのクラシコで大きな注目を集めた。ラミン・ヤマルの危険性を抑え込む力強い守備を披露し、"カンプ・ノウ"でのクラブチームの2-1の勝利に貢献したのだ。かつての所属クラブとの対戦に伝統的なライバルのユニフォームをまとって臨んだこの選手は、際立った活躍を見せた。

スペイン紙「スポルト」によると、ククレジャはレアル・マドリード優位の最も重要な鍵の一つだった。スペイン人サイドバックが守るサイドを突破することに苦戦したヤマルの前で、スペースを封じることに成功したのである。

バルセロナの本拠地でレアル・マドリードのユニフォーム姿を見せたことは、一部のファンからの怒りの反応を引き起こし、彼がボールに触れるたびにブーイングが浴びせられた。

この光景から遠くないところには妻のクラウディア・ロドリゲスもいた。彼女はスタンドから試合を観戦し、夫の勝利を祝った後、自身の「インスタグラム」のアカウントを通じて、試合後の雰囲気を伝える映像を投稿した。その中には、試合終了後に二人をつないだビデオ通話も含まれていた。

しかし最も注目を集めたのは、ククレジャがバルセロナへ持参した一着の衣類の写真だった。妻はそれを彼にとっての特別な幸運のお守りだと説明し、「本物だけが理解できるだろう」という言葉を添えたが、それ以上の詳細は明かさなかった。

クラウディアはかつて、夫が悲観的になりやすい性格であることを明かしており、そのためアウェー試合の遠征には彼の寝間着の一着を持たせるようにしていると語っていた。そこに自身の香水の香りを残し、二人の間に距離があっても彼が自分の近さを感じられるようにするためだという。

ククレジャがこの習慣に頼ったのはこれが初めてではなく、ユーロとワールドカップでも同じ衣類を持参しており、それが自身の成功の秘訣なのかどうかと、以前にソーシャルメディア上で問いかけていた。