レアル・マドリードのトレイ・ライルズが、1シーズンでスペインを去ることを示唆する動画をSNSに投稿し、波紋を呼んだ。

空港で搭乗を待つ彼は「マドリードは素晴らしかったが、去る時が来た」と話し、ファンに困惑を残した。

彼は目的地（非公開）へ離陸前に「素晴らしい経験ができた。マドリードのファンに感謝している」と投稿した。

動画は「本当の疑問は……ライルズはどこにいるのか？」という謎めいた言葉で締めくくられ、キャプションには「歴史は運命ではなく、経験によって刻まれる」と記されていた。

ライルズは昨季1年契約で加入し、終盤の活躍から残留が期待されていた。

彼は市中心部に住み、街歩きの様子や愛するカフェを動画で共有。2025年末にはこう問いかけていた。 「なぜもっと長くマドリードに残らないのか？」と語り、クラブには残留の可能性があると期待させた。

それでも故郷へ帰りたいという意向は強く、準決勝で効率値24.5、20.5得点、7.5リバウンドを記録したことで、他クラブのオファーに対抗するべくクラブは奔走した。

ユーロリーグ初年度は1試合平均13.5得点、3P成功率45.9％、4.5リバウンド、1.5アシストをマーク。21分以上の出場時間で評価15.1を記録した。

リーガ・インデサでは平均11.7得点（3P成功率37.4％）、5リバウンド、1.8アシストを記録し、20分50秒の出場時間で評価14.1だった。

なおライルズは、NBAで10年間ジャズ、ナゲッツ、スパーズ、ピストンズ、キングスに所属した後、突如レアル・マドリードに加入した。