ポルトガル代表のベルナルド・シルバは、レアル・マドリードでジョゼ・モウリーニョの構想から外れつつある。リーガ・エスパニョーラ直近2試合でわずか8分間の出場にとどまったからだ。エルチェ戦ではベンチにとどまり、アトレティコ・マドリードとの一戦では終盤に投入され、その際にダービーの1-2の敗戦でマドリード唯一の得点を挙げたアントニオ・リュディガーにアシストを供給した。

スペイン紙「スポルト」によると、レアル・マドリードでのベルナルド・シルバの役割低下は、バルセロナの好スタートと時を同じくしている。この選手は夏の移籍期間中にバルセロナへの加入が目前に迫っていたが、経済的な要求と、議論の余地のない主力としての役割を得たいという希望が原因で、移籍交渉は頓挫した。

32歳のシルバは、マンチェスター・シティとの契約が満了したことで、どのクラブとも交渉できる立場となっていた。バルセロナのユニフォームを着ることを望んでいたにもかかわらず、クラブの経済状況に加え、定期的な出場への固執が、ハンジ・フリックを納得させるには至らなかった。中盤のポジションをめぐる激しい競争の中、フリックはカタルーニャのチームの中盤で主力の座を約束しなかった。

数日前、バルセロナのスポーツディレクター、デコは、ベルナルド・シルバとの契約という選択肢が夏の間に検討されていたことを認めた。

デコはラジオ局「RAC 1」のインタビューで次のように語った。「我々にはいくつかの基準がある。そして、あれは我々が探していたポジションではなかった。加えて、彼は経済的な理由でプレーすることを望んでおり、いくつか異なる考えを持っていた。彼らが我々とは異なる考えを持っているのであれば、我々にできることは何もない」

アトレティコ・マドリードからも関心を寄せられていたこのポルトガル人選手は、レアル・マドリードへ移籍し、白いユニフォームを着ることを選んだ。

シルバはリーガ・エスパニョーラの開幕2節、エスパニョール戦とレアル・ソシエダ戦に先発したが、その出場は国際試合期間の前に徐々に減少していった。直近5試合で先発したのはわずか1試合で、それはレアル・マドリードが4-1で勝利したラージョ・バジェカーノ戦だった。

チャンピオンズリーグでも状況は変わらなかった。インテル・ミラノに勝利した試合ではモウリーニョの構想から外れ、出場しなかった。

レアル・マドリードがパフォーマンス面で抱える明白な問題にもかかわらず、ポルトガル人指揮官はダブルボランチのシステムにおいて、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニをアンカーの2つのポジションで優先し続けている。

バルベルデは今シーズン、レアル・マドリードの全試合に先発しており、モウリーニョの布陣に欠かせない不可欠な選手となっている。

一方、現在3週間にわたる国際試合期間中にフランス代表のメンバーに招集されなかったチュアメニは、負傷から完全に回復した後、連続で2試合に先発している。

これに対し、ベルナルド・シルバは、右ウイングでもダブルボランチのポジションでも、レアル・マドリードの布陣に自らの場所を確保できず、主力構想の外に置かれることとなった。

このポルトガル人選手は、クラブ加入に伴った期待とは裏腹に、これまでのところチームで自らの存在感を示すことができていない。

シルバの脇役化は、シーズン開幕当初のバルセロナの躍動と時を同じくしている。カタルーニャのチームはリーガ・エスパニョーラの首位を堅持し、対戦数で競合相手を1試合上回り、レアル・マドリードには勝ち点6差をつけている。このことは、選手が選んだ道と、現在レアル・マドリードで置かれている現実との対比を一層際立たせている。