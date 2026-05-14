レアル・マドリードのサポーターが、レアル・オビエド戦で復帰したキリアン・エムバペに痛烈なメッセージを送った。

木曜夜、キリアン・エムバペはレアル・マドリードでの復帰戦でブーイングを受けた。怪我から復帰し、レアル・オビエド戦に途中出場した彼へは、入場時とボールに触れるたびに激しい野次が飛んだ。

負傷で数週間離脱していたムバッペは68分、ゴンサロ・ガルシアに代わって出場。しかしピッチに入ると同時に猛烈なブーイングを受け、ボールを持つたびに再燃した。

先週、ファンは彼のスター気取りにうんざりしており、彼を追放求める署名にはすでに数百万人が賛同している。

今季41試合41得点を挙げていながら、クラブ不振の主因とみなされている。

チームはチャンピオンズリーグで敗退し、リーガでもバルセロナに王座を譲った。日曜のエル・クラシコでは0-2で敗れた。

報道によると、ムバッペはチーム内でもヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムらと折り合いが悪いとされる。

負傷離脱中、シチリア島へ数日間旅行したことが発覚し、ファンからの批判も強まった。

さらに先週、『The Athletic』は、ムバッペが最近の練習で、アルヴァロ・アルベロア監督のアシスタントに激怒したと報じた。練習試合でオフサイドを宣告されたことに腹を立て、強く叱責したという。

『マルカ』紙によると、ムバッペはレアル・マドリードでボーナス含め年3500万ユーロを稼いでいる。ファンは、その額に見合う貢献をしていないと感じる。