レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの乱闘について「彼らを誇りに思う」と語った。

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督が、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニのトラブルについてコメントした。今週、両選手は乱闘となり、バルベルデは頭部を負傷して病院へ搬送された。

アルベロア監督は会見で「公の場で選手を批判はしない。彼らはそんな扱いをされるべきではない」と語った。「数か月、数年と、彼らはレアル・マドリードの選手とは何かを示してきた。」

「バルベルデとチュアメニには前へ進む価値がある。2人はこのクラブのために戦い続けるチャンスに値する。私は彼らを誇りに思う。彼らは過ちを認め、後悔し、謝罪した。私にとってはそれで十分だ」

「私にとって最も重要なのは、ロッカールームで起きたことはロッカールームに留めておくことだ。ロッカールームでの出来事が外部に漏れることは、レアル・マドリードとエンブレムへの裏切りだ。今回の出来事は単なる不運だった。今は水を流すべきだ」

木曜、バルベルデはインスタグラムで「頭部はテーブルにぶつかった際の負傷で、チュアメニによるものではない」と説明した。

金曜日、クラブは2人が深く反省し、関係者に謝罪したと発表。さらに50万ユーロの罰金を科した。

日曜にはバルセロナとの歴史的試合が予定され、引き分けでもバルセロナの優勝が決まる。チュアメニはメンバー入りしたが、バルベルデは頭部負傷で欠場する。