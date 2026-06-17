欧州サッカー連盟（UEFA）は、ホセ・マリア・エンリケス・ネグレラ氏への支払い問題でバルセロナに懲戒措置を取れないと発表した。レアル・マドリードは歴史的ライバルを欧州大会から排除したいと考えていたが、その望みは消えた。

レアル・マドリードは、バルセロナが元審判委員会副委員長に長期にわたり不透明な支払いを続けたとする証拠をUEFAに提出し、懲戒手続きの再開を要求したが、UEFAはこれを却下した。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、欧州の規律規定では汚職や贈収賄、詐欺、試合操作に時効はない。 しかしUEFAは2023年、スペインの刑事手続きが終わるまで判断しないとし、その姿勢を今も変えていない。

UEFAが介入しづらいのはなぜなのか？

この問題は2001～2018年にバルセロナが経営陣へ支払った730万ユーロに関わるが、UEFAには手続き期間の制限があり、スペインの刑事裁判の進展と連動している。

一方、スペインサッカー連盟（RFEF）の規定では、極めて重大な違反は3年、重大な違反は1年で時効となるため、国内での処分は事実上不可能だ。

レアル・マドリードは「組織的不正行為であり、CL除外などの重罰が必要」と主張するが、UEFAはスペインの司法判断を待っており、慎重姿勢を崩していない。