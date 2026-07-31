スペインの名門レアル・マドリードが、新シーズンに向けた準備期間で新たな痛手に見舞われた。若手ディフェンダーのディーン・ハウセンが右脚に軽度の筋肉の断裂を負い、負傷者リストに加わったのだ。

スペイン紙「マルカ」によると、この負傷により選手は約2週間ピッチを離れる見込みで、明日行われるイタリアのフィオレンティーナとの一戦への出場が正式に不可能となった。これはチームメートのラウール・アセンシオが負傷してからわずか数日後の出来事である。

守備陣の離脱者が相次いだことで、準備期間におけるマドリードのコーチングスタッフの計算はいっそう複雑になっている。とりわけ、さまざまな理由から一部の選手の離脱が続いている状況では、なおさらだ。

ドイツ人のアントニオ・リュディガーは、集団トレーニングへ復帰したばかりで、フィジカルと技術面のコンディションを取り戻すためのリハビリプログラムを続けている。一方、若手のフランコ・マスタントゥオーノは、クラブが現在の移籍期間中に適切なレンタル先を模索するためリストから外したことにより、キャンプから離れている。

なお、レアル・マドリードはこれまでに2試合の親善試合を戦っており、7月24日金曜日にアルコルコンを1対0で下し、さらに先週火曜日にはレガネスを4対1で破っている。