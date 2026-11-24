共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリード内部で、戦術面での対立の兆しが見え始めている。ピッチ上での自身のポジションを定めたいアルダ・ギュレルの希望が、ジョゼ・モウリーニョの考えとぶつかったのだ。モウリーニョは、たとえ本人が好むエリアから遠ざけることになっても、この若きトルコ人選手の能力をさまざまな役割で生かそうとしている。これにより、ポルトガル人指揮官の構想におけるギュレルの役割の行方に疑問が浮上している。

広告

サイト『フット・メルカートフット・メルカート』によると、ギュレルはモウリーニョに対し、中盤の低い位置でプレーすることへの不満を直接伝えたという。指揮官はギュレルを時折、ベルナルド・シルヴァやエドゥアルド・カマヴィンガが担うような、ビルドアップや守備のサポートでより大きな責任を負う役割で起用してきた。しかし本人は、より前方のエリアでプレーすることを好んでいる。

この食い違いが生じたのは、ギュレルがクラブで充実した時期を過ごしている最中のことだ。ここ数週間でチーム内での立場を固め、序列ではブラヒム・ディアスやエンドリッキを上回った。一方で、キリアン・エンバペやジュード・ベリンガムといった欠かせない主力の後塵を拝している状況に変わりはない。この成長はモウリーニョがギュレルの潜在能力を信頼していることの表れだが、同時に指揮官の要求に適応するという課題も突きつけている。

トルコ代表のギュレルが好むのは右サイドでのプレーだ。そこでは左足を生かして中央へ切れ込み、攻撃のリズムをコントロールしながらチャンスを創出できる。攻撃的なエリアから離れ、プレッシングやボール奪取を求められる守備的なタスクに追われることは望んでいない。

この役割であれば、ギュレルは技術をより発揮しやすく、ライン間を動きながら、ゲームメイク能力と相手ゴールを直接脅かす力を存分に生かすことができる。

広告 広告

だが、モウリーニョにギュレルを一つのポジションに限定するつもりはないようだ。指揮官はその多様性を、チームのバランスを保つために活用できる長所と捉えている。とりわけ、攻撃陣と中盤の選手との間で役割を振り分ける必要がある状況ではなおさらだ。

Related Topics

ポルトガル人指揮官は、さまざまなタスクをこなせるギュレルの能力が、布陣における選択肢を増やし、性質の異なる試合の要求に対応する助けになると考えている。

それが明確に表れたのが、セルタ・デ・ビーゴ戦の終盤だった。ギュレルは明らかに攻撃的な色合いの布陣の中で、ベリンガムと並んで中盤の低い位置でプレーした。

広告

本人が好むポジションとは異なる役割だったものの、この選択はピッチ上で効果を発揮した。モウリーニョにとっては、このトルコ人選手を右サイド以外で活用できることを示す実例となった。