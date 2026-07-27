パリ・サンジェルマンは今後数日間で、バルセロナのスペイン人FWフェラン・トーレス獲得を成立させるべく努力を強化した。土壇場でレアル・マドリードへ移籍したコートジボワール人ウインガー、ヤン・ディオマンデ獲得の失敗を埋め合わせようという狙いで、選手側の環境変化への意欲を追い風に、契約成立に強い自信を見せている。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、パリのクラブはトーレスを、すでに基本合意に達しているモナコのウインガー、アクリウシュと並び、夏の移籍市場終了前に攻撃陣を完成させるための主要ターゲットと見なしているという。特に、コロ・ムアニのユベントス移籍と、バルコラのリバプール移籍が見込まれている中でのことだ。

パリ・サンジェルマンの当初の計画は、ディオマンデ獲得を最優先事項として据えるものだった。しかしレアル・マドリードの突然の登場が彼らを競争から締め出した。パリは選手と合意していたものの、1億ユーロを超えるライプツィヒの金銭的要求に応じることを拒否した。一方でレアル・マドリードは1億2000万ユーロの支払いに合意し、これがパリのフロントに、さらなる遅れを避けるべく他の案件での交渉ペースを加速させることを促した。

資金は準備万端

パリ・サンジェルマンは、ゴンサロ・ラモスのミラン売却が成立するとすぐにトーレスとの接触を開始した。指揮官ルイス・エンリケは、彼を純粋なストライカーのポジションの選択肢として獲得することを望んでいる。特に、26歳のこの選手は、1年後に満了する契約の更新をためらう中で、バルセロナ退団への扉を開いた。

コロ・ムアニの退団は、トーレス獲得成立の決定的な要因と見なされている。パリ・サンジェルマンとユベントスは数週間前から移籍について交渉しており、あらゆる兆候は4000万ユーロでの基本合意の存在を示している。これは、パリのクラブがスペイン人スターの獲得に投じる予定の金額と同じである。

パリ・サンジェルマンは財政資源を極めて慎重に運用しており、ファイナンシャル・フェアプレーの規則を順守すべく、すべての移籍を選手の売却によって賄うつもりだ。バルコラの退団——パリのクラブはこれについてリバプールに1億7000万ユーロを求めている——により、クラブはモナコからのアクリウシュ獲得に加え、一流のセンターバックの獲得も可能になる。

エンリケが切り札

パリ・サンジェルマンは、トーレスに対し、バルセロナでの現在の給与を上回る報酬による4年契約を含む魅力的なオファーを提示する準備を進めている。一方でカタルーニャのクラブは彼を残留させたいと考えているものの、契約更新と延長は来る9月に先送りされる見込みで、提示される数字はパリのオファーを下回るだろう。

最終的に決定は選手自身に委ねられるが、パリ・サンジェルマンはこの戦いに勝てると自信を持っている。特にトーレスは環境変化への明確な意欲を示しており、また、パリのクラブの監督であるルイス・エンリケの存在と、その契約の長期延長は、この一歩を踏み出す説得力ある理由を選手とその代理人に与えている。スペイン人監督が同郷の選手と築く良好な関係を背景にしてのことだ。