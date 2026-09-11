欧州サッカー連盟（UEFA）は、レアル・マドリードのゴールキーパー、ティボ・クルトワを、2026-2027シーズンのチャンピオンズリーグ第1節のベストイレブンに選出した。インテル・ミラン戦での勝利で見せた際立った活躍が評価された。リストにはバルセロナのブラジル人スター、ラフィーニャに加え、バルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍したばかりのフェラン・トーレスも名を連ねた。

UEFAは金曜日にこのベストイレブンを発表し、連盟所属の技術オブザーバーグループによって選出された。クルトワとともに、守備陣にはセルヒーニョ・デスト（アイントホーフェン）、マルク・バルトラ（レアル・ベティス）、パウ・トーレス（アストン・ビラ）、アーチー・ブラウン（フェネルバフチェ）が選ばれた。

中盤にはマルティン・ウーデゴール（アーセナル）、マルティン・バトゥリナ（コモ）。

マイケル・オリセ（バイエルン・ミュンヘン）、フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン）、ラフィーニャ（バルセロナ）、エルメディン・デミロビッチ（シュツットガルト）。

クルトワの選出は、サンティアゴ・ベルナベウでのインテル・ミラン戦で見せた見事なパフォーマンスによるものだ。彼はゴールに飛んできた8本のシュートのうち7本を止め、レアル・マドリードの勝ち点3の獲得に直接貢献した。

マルク・バルトラもまた注目を集めた。彼はヘディングで2得点を挙げ、レアル・ベティスがリールを相手にアウェーでの勝利を収め、チャンピオンズリーグ復帰を祝う手助けをした。一方、パウ・トーレスはクラブ・ブルッヘ戦でアストン・ビラとともに際立ったパフォーマンスを披露し、8回のクリアを行い、4回のチャンスを演出し、2本の決定的なパスを供給した。

攻撃陣では、ラフィーニャがフェイエノールト戦でバルセロナの激しいプレスを牽引し、ディフェンダーの背後やライン間での動きを活かして脅威を生み出した末、カタルーニャのクラブの5-1での勝利で2得点を挙げ、選出を確実なものとした。

フェラン・トーレスは、スロバン・ブラチスラバ戦での勝利でパリ・サンジェルマンでの初のハットトリックを祝った。その影響力は得点にとどまらず、危険なエリア内で適切な位置に到達する動きと能力でも際立った。