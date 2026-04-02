レアル・マドリードとアーセナルがブンデスリーガの選手獲得を巡って争う

レアル・マドリードとアーセナルは、来夏の移籍市場でバイエル・レバークーゼンのスター選手の一人を獲得しようと争っている。

アーセナルは、ビクター・ギオキリス選手のパフォーマンスの不安定さや、ガブリエル・ジェズス選手の去就が不透明な状況を受け、来夏の攻撃陣の補強を目指している。

一方、レアル・マドリードは、今後数年間の攻撃陣を強化するため、スター選手キリアン・エムバペの代役となるストライカーを探している。

この件に関して、「スカイ・ドイツ」は、アーセナルがバイエル・レバークーゼンのFWクリスティアン・コヴァンを、夏の移籍市場に向けた候補リストに挙げていると報じた。

コヴァンは、昨夏にスペイン2部リーグのアルバセテからバイエル・レバークーゼンに移籍して以来、ブンデスリーガでの素晴らしいデビューシーズンを送っている。

カスペル・ヒュールマン監督率いるレバークーゼンではまだレギュラーの座を確固たるものにはしていないものの、19歳の同選手はクラブでの最初の37試合で7ゴール8アシストを記録している。

コヴァンは、チャンピオンズリーグ準々決勝進出をかけたアーセナル戦での敗北で注目を集めたため、一部のアーセナルファンにはすでに馴染みのある顔かもしれない。

同メディアは、レアル・マドリードに加え、名前は明かされていない他の多くのプレミアリーグのクラブも、コヴァンの才能に関心を示していると報じた。

また、レバークーゼンはコヴァンの売却の可能性を否定していないが、わずか500万ユーロで獲得したこのカメルーン代表選手を放出するには、6000万～7000万ユーロという高額な移籍金を要求する可能性が高いと付け加えた。

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