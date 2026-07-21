バイエルン・ミュンヘンに所属するフランス人スター、ミカエル・オリーズ（24）が、アメリカから帰国した直後に予想外の私的なトラブルに直面している。モロッコ系ドイツ人女性が、彼との間に生後20か月の女児がいることを明らかにし、養育費と子どもの完全な認知をめぐる法的な争いへと発展している。

ドイツ紙『ビルト』は一面で、デュッセルドルフ在住のファティマ・ゾンブリッヒャー（34）の証言を掲載した。彼女は、選手がイングランドのクリスタル・パレスでプレーしていた4年前に彼との恋愛関係が始まり、それが2年間続いた後、二人が別れてから2週間後に妊娠が判明したと語った。

ミュンヘンで実施された親子鑑定により、オリーズが女児アリヤ・ヌールの父親であることが証明された。しかしゾンブリッヒャーは、選手が娘に会うことも適切な養育費を支払うことも拒否していると非難し、彼の弁護士たちは当初、月額わずか836ユーロを提示し、その後2000ユーロに引き上げたものの、この2年間で実際にはいかなる金額も受け取っていないと述べた。

ゾンブリッヒャーは同紙への声明で次のように語った。「彼が自分の子どもに対して冷淡な態度を取るのを見るのは心が痛みます。彼は私と直接話をせず、弁護士を送ってくるばかりで、その弁護士たちは彼に子どもに会わないよう助言していました。しかも、そのうちの一人は私に、子どものために中古の服を買うよう提案してきたのです」

一方、オリーズの法律チームはこうした非難を否定し、選手は当初から支援を申し出ており、今なお友好的な合意に向けて前向きであると強調した。そして、ゾンブリッヒャーはフランスの裁判所で月額6万ユーロの養育費を要求したものの認められず、その一方でオリーズはドイツで法的に認められる上限を超える金額の支払いを申し出ていると明らかにした。

このスキャンダルは、2026年ワールドカップで最も多くの決定的なパスを記録した攻撃的MFにとって、微妙な時期に起こったものだ。彼の名前はレアル・マドリードの内部で強く取り沙汰されており、同クラブはスペインの首都で友人キリアン・エムバペと合流させるべく彼との契約を目指している。プライバシーを重んじることで知られるこの選手にとって、今回の公然たる暴露は厳しい打撃となっている。