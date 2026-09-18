アメリカ人ミュージシャンのタイラー・ザ・クリエイターが、10月25日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるレアル・マドリード戦のクラシコで、バルセロナのユニフォーム前面に登場する最有力候補となった。

ユニフォームに登場するアーティストが誰なのかは、バルセロナとスポティファイのスポンサー契約以降、クラシコのたびに注目を集める最大の謎の一つとなっている。

スペイン紙「スポルト」が明らかにしたところによると、バルセロナはタイラー・ザ・クリエイターを選ぶ方向で進んでいるが、合意は最終的に決定しておらず、その詳細はなお調整中だという。

ここ数週間、他の候補も検討されたものの、このアメリカ人アーティストの可能性が高まり、この企画の主役の第一候補となった。

合意が確定した場合、ユニフォーム前面には「GOLF」の文字が登場する可能性がある。これはタイラー・ザ・クリエイターが立ち上げた衣料ブランド「GOLF WANG」を指すもので、この文字は同ブランドのデザインや衣類において最も繰り返し登場する要素の一つとなっている。

タイラー・ザ・クリエイターは、音楽にとどまらずファッションやソーシャルメディアにおいてもアメリカで広範な影響力を持っている。話題を巻き起こし、広大なデジタルコミュニティを刺激する彼の力は、この企画にとって魅力的な要素であり、バルセロナとスポティファイはこれを通じて試合そのものを超えた世界的な影響を実現しようとしている。

この企画では、2022年10月にドレイクがバルセロナのユニフォーム前面に登場し、その後ロザリア、ザ・ローリング・ストーンズ、カロルG、コールドプレイ、トラヴィス・スコット、エド・シーラン、オリヴィア・ロドリゴが続いた。合意はまだ確定していないものの、タイラー・ザ・クリエイターがそのリストの次の名前となるかもしれない。