バイエルン・ミュンヘンは、フランス代表マイケル・オリシーの売却を断固として拒否すると表明した。2026年W杯での活躍で市場価値が急上昇し、欧州ビッグクラブが獲得に動いているが、クラブは「最も貴重な逸材」を手放さない方針だ。

スペイン紙「アス」によると、バイエルンはレアル・マドリードやパリ・サンジェルマンなどに対し「どんな金額でも売却しない」と通告。世界屈指の才能を残すという強い意志を示した。

オリセは今大会で最も注目されるスターの一人となり、1試合でバイエルンでのシーズンを通じて示してきた実力を証明した。彼はクラブにとって替えの利かない存在であり、資産管理に定評のあるドイツのクラブ経営陣にとっても計り知れない価値を持つ宝物だ。

ドイツ筋によると、バイエルンはオリシの移籍金を2017年のネイマール移籍超えとなる2億2200万ユーロ超に設定しても構わないとしている。

一方、レアル・マドリードはアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスの獲得に1億5000万ユーロの正式オファーを提示。これは、フロレンティーノ・ペレス会長の公約実現に向けた動きとみられていた。 だが、レアルはバイエルンの強硬な姿勢を受け、オリシーの獲得はほぼ不可能だと判断した。

世界中のビッグクラブが注目する中、バイエルンはオリシと契約再交渉に入り、条件改善を検討する。

報道によると、ウリシはワールドカップでプレーするごとに市場価値が急上昇しており、大会が彼の価値をさらに高める舞台となっている。

市場は長く、選手本人が移籍を強く望めば、バイエルンは引き留めるか、新天地を求める夢を叶えるかの難しい判断を迫られる。