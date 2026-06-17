ベン・ジェイコブスとマッテオ・モレットによると、レアル・マドリードはエンツォ・フェルナンデスの獲得に向けてチェルシーとの交渉を開始する。チェルシーは移籍に前向きだが、巨額の移籍金を求める。

ジェイコブス氏によると、チェルシーは移籍金を1億2000万ポンド（約1億4000万ユーロ）に設定。フェルナンデスは以前からサンティアゴ・ベルナベウへの移籍に前向きだ。

4月には本人が移籍意向を示唆し、チェルシーから2試合の出場停止を受けた。今夏、W杯経験のある25歳は念願を果たすか。

フロレンティーノ・ペレス会長は再選時に大型投資を約束。タイトルを逃した昨季の反省から、すでに複数選手を獲得している。

ベルナルド・シルバとマルク・ククレラの加入はすでに確定。イブラヒマ・コナテとデンゼル・ダムフリーズも加入ながら、公式発表は未定だ。フェルナンデスは5人目の新戦力となる見込みで、移籍金が記録を更新する可能性もある。

移籍金が1億2700万ユーロのベリンガム超えとなる公算が大きい。

1億4000万ユーロを下回る額ではチェルシーを納得させるのは難しい。フェルナンデスは2032年半ばまで契約が残っており、チェルシーは残留でも構わないとしているため交渉で優位だ。

また、ロドリ（マンチェスター・シティ）やマテウス・フェルナンデス（ウェストハム）も補強候補に挙げられており、後者にはマンチェスター・ユナイテッドも興味を示している。