レアル・マドリードは、ドイツ・ライプツィヒに所属する19歳のコートジボワール人MF、ヤン・ディオマンデの獲得に向けて動きを加速させている。この移籍交渉では、移籍金が1億ユーロに達する、あるいはそれを上回る可能性もあるとされる。なお、この動きはオリセをクラブの補強候補リストから外すことを意味するものではないと強調されている。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は、バイエルン・ミュンヘンに所属する24歳のオリセが、依然としてフロレンティーノ・ペレス会長の最優先候補の座にあると伝えた。しかしバルデベバスの首脳陣は、たとえマドリードが2億ユーロ以上を投じてでも移籍を成立させる用意があるとしても、バイエルンが今夏の移籍市場で自らのスター選手を手放すことはないだろうとの結論に至った。

こうした行き詰まりの中、レアル・マドリードは、長らく注目してきたディオマンデへと照準を移した。同選手についてはパリ・サンジェルマンへの加入が近いと報じられていたが、スペインの強豪の介入がその計算を狂わせ、選手にスペインの首都への移籍について暫定的な同意を与えさせることとなった。

一方、オリセに関しては、レアル・マドリードは案件を完全に打ち切ることなく、交渉を一時的に凍結することを決めた。クラブはバイエルン・ミュンヘンから交渉の扉を開く可能性を示すいかなる兆候にも備えており、バルデベバスの内部では、本当のチャンスは今ではなく来夏に訪れるかもしれないとの見方が広がっている。