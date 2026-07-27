コートジボワール出身のウインガー、ヤン・ディオマンデのレアル・マドリー移籍が確定的となった。マドリーがドイツのライプツィヒと1億ユーロ超の額で最終合意に達したもので、この移籍はブラジル代表のスター、ヴィニシウス・ジュニオールの将来やチームの今夏の移籍戦略に大きな影響を及ぼす可能性がある。

スペインのラジオ局「カデナ・セール」によると、ディオマンデは今後数日以内にスペインの首都を訪れ、メディカルチェックを受けたうえで2031年6月まで続く契約に署名する見込みだ。記者のエクトル・ゴンサレスは番組「エル・ラルゲロ」の中で、この移籍の公式発表が本日月曜日に行われる可能性があると明かした。これにより、選手はポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ監督の下、直ちに練習へ合流できることになる。

この移籍は、レアル・マドリーにとって今夏の移籍市場で5件目の獲得となる。すでにイブラヒマ・コナテ、デンゼル・ダンフリース、ベルナルド・シウバ、マルク・ククレジャが加入しており、新シーズンに向けて陣容を強化するという野心的な計画の一環だ。

この移籍成立を後押しした決定的な要因の一つが、パリ・サンジェルマンの獲得レースからの撤退だった。記者のアンドレス・オンルビアによれば、パリのクラブはメディア向けの声明を発表し、過大な金銭的要求を理由に交渉から撤退することを表明した。ライプツィヒが提示した移籍金と選手の年俸に加え、仲介者への手数料が、フランスのクラブが設定した基準を超えていたと判断したためだという。

ディオマンデ：ヴィニシウスの後継か、それとも共演者か

ディオマンデの加入は、レアル・マドリーのスポーツ面での計画においていくつかの戦略的な選択肢をもたらす。中でも最も注目されるのは、契約更新の行方がいまだ定まっていないヴィニシウス・ジュニオールの将来に直接的な影響を及ぼす点だ。このコートジボワール人ウインガーの獲得により、仮にブラジル人が契約を更新しない、あるいはこの夏に退団を決めた場合でも、クラブは一流の代役を確保することになる。

この先手を打った動きによって、レアル・マドリーはヴィニシウスが退団する場合でも市場での足元を見られる事態を避けられることになる。特に、記者のアントン・ミアナは、イングランドのアーセナルがこのブラジル人スターに寄せる関心が「極めて本物」であり単なる噂ではないと明言しており、移籍期間の最終盤に彼が退団する可能性への扉が開かれている。