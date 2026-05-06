レアル・マドリードは来季補強へ動き出した。伊紙『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ユヴェントスの攻撃的MFが候補に上がっていると報じた。

同紙によると、フロレンティーノ・ペレス会長は21歳の左ウイング、ケナン・イルディズを「夢の補強」と位置づけている。イルディズは先日ユヴェントスと2030年までの契約延長に合意した。

transfermarktの推定市場価値は7500万ユーロ。昨年は1億ユーロと報じられた。ユヴェントスはドイツ生まれのトルコ人であるこの才能ある攻撃的選手を手放すつもりはないが、チャンピオンズリーグ出場権と収入を逃せば状況は変わる。

レアル・マドリードの関心は昨年10月、シャビ・アロンソが監督だった頃にも報じられていた。

彼はアロンソが選手としてキャリアを終えたバイエルン・ミュンヘンのユース出身で、スペイン人監督は再会を望んでいたが、それは叶わなかった。それでもイルディズは依然としてレアル・マドリードのリストに残っている。

イルディズは先週の日曜日、ヘラス・ヴェローナ戦でフル出場し、試合は1-1の引き分けに終わった。残り3試合でユヴェントスは4位。5位のASローマとは1ポイント差だ。

2023年にトルコ代表デビューし、通算28試合に出場。来年のW杯出場も確実視され、グループステージではオーストラリア、パラグアイ、アメリカと対戦する。