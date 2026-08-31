レアル・マドリードは、夏の移籍市場が閉まる前の土壇場での新たな補強について、その立場を明確にした。

Tribunaが信頼性の高いジャーナリスト、ホセ・フェリックス・ディアスの情報として伝えたところによると、レアル・マドリードは夏の新たな移籍を行わないという。

この決定は、白い巨人が中盤とセンターバックのポジションで新戦力の獲得と依然として結びつけられている中でのものだ。

レアル・マドリードは、もう1人の中盤の選手と、センターバックで左利きのディフェンダーを加える可能性を検討しており、白い巨人の守備陣を立て直すための最優先ターゲットとしてアレッサンドロ・バストーニがすでに特定されていた。

しかし、移籍市場の最終期限までに、いずれのポジションも補強されることはない。

レアル・マドリードはこの夏すでに、マルク・ククレジャ、イブライマ・コナテ、ベルナルド・シウバ、デンゼル・ダンフリース、ヤン・ディオマンデといった、いくつかの大型移籍を成立させている。

ディオマンデは、最大で1億4000万ユーロに達する可能性のある移籍で加入し、クラブ史上最も高額な移籍となった。

また白い巨人は、19歳の中盤の選手セルヒオ・マルティネスとの契約もラシン・サンタンデールから完了させた。ただし当初は、カスティージャで成長を続けることが見込まれている。

レアル・マドリードは市場閉鎖前になおいくつかの退団が生じる可能性もある。エドゥアルド・カマヴィンガはプレミアリーグのクラブから関心を集めているものの、これまでのところ退団という考えには抵抗を示している。一方でラウール・アセンシオも売却対象として提示されたが、スペインを離れることには依然としてためらいを見せている。

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