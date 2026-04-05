レアル・マドリードが激怒…バルセロナを首位に押し上げた10の疑わしい判定！

レアル・マドリードへの明らかな支持で知られるスペインのウェブサイト「デフェンサ・セントラル」は、 、今シーズンの審判が「バルセロナに優遇している」と非難する長文のレポートを掲載し、カタルーニャのチームが、ライバルであるレアル・マドリードに7ポイント差をつけて首位に立つ一因となった一連の物議を醸す判定の恩恵を受けていると主張したことで、ラ・リーガの競争の公正さを巡る論争を再燃させた。

同サイトは、両チームのパフォーマンスの差だけではこの差を正当化できないとし、バルセロナが長年享受してきた「一貫した好審判」こそが、同チームの優位性の真の原因であると指摘した。

さらに、確認された事例は「氷山の一角」に過ぎず、他にも計上されていない事例が存在することを示唆した。

レポートでは、バルセロナに有利に働いたとされる9つの審判の判定をまとめ、その中には物議を醸したPK、実行されなかった退場処分、試合結果に影響を与えた判定などが含まれている。

同サイトが挙げた主な事例は以下の通りである：

1 - ラージョ・バジェカーノ戦でのバルセロナへのPK。VARシステムが機能不全に陥っていたにもかかわらず、ラミン・ヤマルへのPKが認められ、チームに勝ち点1をもたらした。

2 - サンティアゴ・ベルナベウで行われた「エル・クラシコ」において、ラミン・ヤマルがフェニシウス・ジュニオールに対して犯したファウルは明らかなものだったにもかかわらず、主審はPKの判定を取り消した、と報告書は伝えている。

3 - セビージャ戦でバルディがペナルティエリア内でハンドをしたが、サイトはこれを「極めて明白」と評したにもかかわらず、見過ごされた。

4 - セルタ・ヴィゴ戦において、マルコス・アロンソに対する物議を醸すPKが宣告されたが、意図も実際の接触もなかった。

5 - アスレティック・ビルバオ戦で、ウィリアムズへの激しいタックルに対し、バウ・コパルシの退場を主審が見逃した。

6 - エルチェ戦において、バルディがペナルティエリア内でアルバロ・ロドリゲスを妨害したにもかかわらず、PKが与えられなかった。

7 - オビエド戦で、フアン・ガルシアがアルベルト・レナに対して犯したファウルに対し、PKが与えられた。

8 - ラヨ・バジェカーノ戦で、フェルミン・ロペスがラティーオに対して犯したファウルに対し、PKが与えられなかった。

9 - セビージャ戦で、わずか18分間にカンセロに対する物議を醸す2つのPKが与えられた。

10 - メトロポリターノでのアトレティコ・マドリード戦において、ジェラール・マルティンの退場処分を見逃した。

同サイトは、これらの事例が「バルセロナがリーグ首位に立つ理由を明確に説明している」と強調してレポートを締めくくった。また、スペインの審判団は「カタルーニャのチームに不当な優遇を与え続けている」と指摘し、今後のいくつかの判定は「目くらまし」のためにレアル・マドリードに有利に働く可能性があると述べた。 と報告書は述べている。