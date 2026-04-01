レアル・マドリードが注視…トヒールがバイエルン・ミュンヘンに動揺を広げる

イングランド代表のキャプテンであり、バイエルン・ミュンヘンのFWであるハリー・ケインの負傷は、バイエルン・ミュンヘン内部に懸念を引き起こしている。特に、わずか数日後にサンティアゴ・ベルナベウで行われるレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控えているためだ。 ケインは火曜日の夜に行われたイングランド代表対日本の親善試合を欠場し、この試合は「スリー・ライオンズ」が0-1で敗れる結果となった。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ケインの負傷の経緯について明かし、試合前にITVに対し次のように語った。「負傷は突然、予期せぬ形で発生した。昨日はトレーニング開始からわずか15分で、彼は練習を離脱せざるを得なかった」。

関連記事：王の手…ゲームオーバー：サラーが巨大な罠に陥る



2030年W杯前のスキャンダル：エジプト戦の大惨事を受け、スペインに恥辱と世界的な非難



関連記事：イタリアサッカー連盟会長、ガットゥーゾ解任への立場を表明

負傷の深刻さについて問われると、トゥヘル監督は「出場を欠くほど深刻だ。追加検査の結果を待つ」と答えた。ドイツ紙『ビルト』は「イングランドからの初期報告によると、ケインは練習中に足に痛みを感じ、予防措置として直ちに離脱した」と報じた。

さらに同紙は、「ケインは水曜日の昼にミュンヘンに戻る見込みで、初期の兆候では怪我は深刻ではないとされている。しかし、バイエルン内では明らかな緊張が走っている。特にケインは最近、ハムストリングのトラブルで数試合を欠場しており、当初は軽傷と思われたものの、欠場期間が長引いた経緯があるからだ」と報じた。

関連記事：公式な抗議…カタルーニャ州警察、エジプト代表への侮辱行為の捜査を開始





関連記事：国際試合中断の代償…バルセロナは高額な代償を払うことになるのか？

ケインは今シーズン、バイエルンにとって中心的な存在であり、チームの成績に大きく貢献する決定的なゴールを決めてきた。

もし実現すれば、レアル・マドリード戦での彼の欠場は、バイエルンの攻撃陣にとって大きな打撃となるだろう。

現時点では、医療検査の結果が判明し、全容が明らかになるまで、ミュンヘンでは見守り続けるしかない状況だ。

関連記事：ハサン・シャハタ「サラーはレアルとバルセロナにふさわしい…我々はコンプレックスなくW杯に臨む」



関連記事：メッシとサラーのせいで…米リーグのコミッショナーがイブラヒム・ハサンを嘲笑

ビルト紙は次のように締めくくった。「誰もがこの負傷が単なる軽い怪我であることを願っているが、過去の事例を考えると、欧州のビッグマッチを数日後に控えた今、懸念を抱くのは当然のことだ」。