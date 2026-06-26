レアル・マドリードが最後に笑う――移籍の策略で数百万を稼ぎ出す

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードとコモはニコ・パズの移籍で合意した。レアルは2024年に600万ユーロでパズをコモに売却したが、買い戻し条項を盛り込んでいた。この仕組みにより、レアルは大きな利益を得る見込みだ。

レアルではトップチームで8試合に出場したのみで、セスク・ファブレガス監督率いるチームは21歳の選手を放出した。イタリアのクラブは600万ユーロを支払ったが、移籍には複数の複雑な条件が付いていた。

売却益の50％を受け取る条項と買い戻し条項を盛り込んでいた。 レアルは今、買い戻し条項を行使している。

契約には、レアルがいつでも900万ユーロを支払えば選手を取り戻せる条項が盛り込まれていた。しかしパズはマドリードでプレーせず、イタリアへ戻る。

コモはレアルから900万ユーロを受け取り、そのまま買い戻す。現時点ではその金額は不明だが、市場価値6000万ユーロに対し今回はそれより低い移籍金となる。

コモは前回の交渉を教訓とし、今回も転売条項と買い戻し条項をレアル・マドリードに残したが、金額は大幅に上昇すると見込まれる。

パズとコモは昨季チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、歴史を作った。アルゼンチン出身の攻撃的MFはセリエA35試合で12得点7アシストを記録した。