「レアル・マドリードが方針転換：練習中の乱闘を受け、厳しい措置を講じる」

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードの練習でフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが乱闘し、波紋を呼んでいる。この騒動で、マドリードではジョゼ・モウリーニョ氏の名前が取り沙汰されている。ベンフィカを率いるモウリーニョ氏が、スペイン首都で規律を正す役割を担う可能性もある。一方、レアル・マドリードは2選手に懲戒処分を科すと発表した。

水曜の練習で一度衝突した両者は、木曜にバルデベバスで再対立。チュアメニの攻撃でバルベルデは病院に運ばれた。

RMC Sportによると、バルベルデは一時意識を失い、頭部を負傷したという。ロマーノ氏によれば、問題が当日中に解決しなかったことで、クラブの懸念は強まった。「通常、こうした問題は当日中に話し合われるが、今回はそうならなかった」と移籍専門ジャーナリストは語っている。

フロレンティーノ・ペレス会長は両選手と面談し、クラブは懲戒手続きを開始すると木曜日に発表した。事態の悪化を防ぐため、厳格な措置が必要との声が高まっている。

クラブは声明で「本日朝の出来事を受け、フェデ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニに対し懲戒手続きを開始する。内部手続きが終了次第、結果を発表する」と表明した。

ロマーノ氏によると、今回の乱闘は単発ではない。シーズン初めにアントニオ・リュディガーとアルバロ・カレラスも練習場で衝突し、解決したものの、首脳陣はチーム雰囲気を深刻に懸念している。

その背景から、モウリーニョは来季レアル・マドリード監督の有力候補であり続ける。ロマーノは「規律は極めて重要だ。だからこそモウリーニョの名前が挙がり続ける」と指摘する。ポルトガル人監督は依然としてサンティアゴ・ベルナベウへの復帰に前向きだという。

ロマーノは、カルロ・アンチェロッティが長年チームに安定をもたらし、対立を解決し、スター選手たちを団結させてきたと強調する。

日曜の「エル・クラシコ」を前に、レアルは人材面での問題が深刻化。ロマーノ氏によると、バルベルデはチュアメニとの衝突で負った怪我のためバルセロナ戦の出場が難しい見込みで、チュアメニの状況は数日で明確になるという。