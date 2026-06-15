主要タイトルから遠ざかって2年、レアル・マドリードにはもはや待つ余裕はなかった。クラブは移籍市場で大胆に方針転換し、将来を見据えた若手ではなく、即戦力となる成熟した選手を獲得した。

その象徴が、63歳のジョゼ・モウリーニョ監督の招聘だ。 欧州で多数のタイトルを獲得した名将は、野心と経験を持ってラ・リーガに復帰する。戦術の明確さと競争力をチームに植え付ける指導力で知られるモウリーニョは、ベルナベウに安定と勝利を取り戻す最適任者と見なされている。

また、カルバハルとアラバの退団で経験が不足していたDFラインには、 デンゼル・ダムフリーズ（30歳）、イブラヒマ・コナテ（27歳）、マルク・ククレジャ（27歳）だ。いずれも欧州で経験を積み、加入直後から高い安定感を発揮できる。

その象徴がベルナルド・シルバ（31歳）だ。創造性と知性を備えた中盤の「沈黙のリーダー」で、35、36歳でも伝説的なプレーを見せたモドリッチを想起させる。

これらの補強で平均年齢は25.8歳から上昇。経験、成熟、戦術の幅を備えた布陣となり、モウリーニョの闘争的で実利的な哲学と一致する。

紙面上では、レアル・マドリードはラ・リーガやチャンピオンズリーグでよりバランスが取れ、強力で競争力のあるチームに見える。だが、最終的な判定はピッチ上で下される。