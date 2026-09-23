あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

レアル・マドリードが主力選手と2週間以内に契約更新へ

レアル・マドリー 対 ビジャレアル
レアル・マドリー
ビジャレアル
ラ・リーガ
ジュード・ベリンガム
スペイン
イングランド

継続中の連勝

レアル・マドリードは、主力選手たちの将来を確保するためにクラブが着手した契約更新の一連の動きにおいて、次なるスターの人物を決定した。これはプロジェクトの柱を維持しようとする計画の輪郭を示す一手である。

ジャーナリストのマテオ・モレット氏は、ジュード・ベリンガムがレアル・マドリードが契約更新に動く次の選手になると明かし、合意は2週間以内に成立する可能性があると指摘した。これはマルカ紙が報じたものである。

モレット氏は番組『ラ・ピサラ』への出演時に次のように述べた。「レアル・マドリードはジュード・ベリンガムと契約を更新するだろう。彼が次だ」。同氏はクラブがすでにイングランド人MFの契約延長に取り組んでいると強調した。

さらに、話し合われているのは2030年あるいは2031年まで延長される可能性のある新契約についてであり、最終的な詳細をめぐる作業が続いていると説明した。

ベリンガムは2023年夏にボルシア・ドルトムントからレアル・マドリードに加入し、6シーズンの契約を結んだため、クラブとの関係は2029年夏まで続くことになっていた。

レアル・マドリードは、スペインの首都に到着して以来チームの主力の一人となった選手を、より長く在籍させることを確保したいと考えている。

あわせて読みたい：手数料が対立に火をつけた ― ギャングさながらの待ち伏せがネオムのスターを襲う

あわせて読みたい：「20年間進歩していない」― レアル・マドリードの「大物たち」に対するモウリーニョの手法への痛烈な批判

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー