レアル・マドリードは、主力選手たちの将来を確保するためにクラブが着手した契約更新の一連の動きにおいて、次なるスターの人物を決定した。これはプロジェクトの柱を維持しようとする計画の輪郭を示す一手である。

ジャーナリストのマテオ・モレット氏は、ジュード・ベリンガムがレアル・マドリードが契約更新に動く次の選手になると明かし、合意は2週間以内に成立する可能性があると指摘した。これはマルカ紙が報じたものである。

モレット氏は番組『ラ・ピサラ』への出演時に次のように述べた。「レアル・マドリードはジュード・ベリンガムと契約を更新するだろう。彼が次だ」。同氏はクラブがすでにイングランド人MFの契約延長に取り組んでいると強調した。

さらに、話し合われているのは2030年あるいは2031年まで延長される可能性のある新契約についてであり、最終的な詳細をめぐる作業が続いていると説明した。

ベリンガムは2023年夏にボルシア・ドルトムントからレアル・マドリードに加入し、6シーズンの契約を結んだため、クラブとの関係は2029年夏まで続くことになっていた。

レアル・マドリードは、スペインの首都に到着して以来チームの主力の一人となった選手を、より長く在籍させることを確保したいと考えている。

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