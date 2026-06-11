『AS』紙によると、レアル・マドリードはバルセロナをかわし、ベルナルド・シルバ獲得に全力を挙げている。この報道はファブリツィオ・ロマーノ氏が裏付けた。マンチェスター・シティで9年間プレーしたMFはフリー移籍が可能で、新監督ジョゼ・モウリーニョの補強リスト上位に名を連ねる。

ロマーノによると、レアル・マドリードは契約成立に自信を持っており、交渉は最終段階にある。

マンチェスター・シティで9年間プレーしたシルバは、常にチームを優先する姿勢で高い評価を得ており、チームワークと献身を重んじるモウリーニョの理念にぴったりと合致する。

ASによると、数カ月前には代理人のホルヘ・メンデスを通じてシルバがレアル・マドリードにオファーされ、同時にメンデスはモウリーニョの招聘も提案していた。

当初はシティのスターとベンフィカ監督だったモウリーニョにすぐ動かなかった。クラブはまずスポーツ方針を明確にしたかったからだ。

数週間で信頼は高まり、5月初頭にモウリーニョの再任が決まった。

決定が発表されると、フロレンティーノ・ペレス会長ら首脳陣は新シーズン準備を開始。モウリーニョは特にシルバの獲得を強く主張した。

31歳のMFはW杯後に去就を決める予定で、バルセロナとアトレティコが有力とされたが、モウリーニョの復帰で状況は一変した。

モウリーニョからの直接オファーを受け、シルバは他クラブとの交渉を一時停止。彼は「自分を本当に欲しがるクラブに行く」と語っている。