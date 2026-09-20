レアル・マドリードがダービーで手痛い一撃

レアル・マドリードは、マドリード・ダービーの後半開始とともに大きな痛手を負った。オルティス・アリアス主審がディーン・ハウセンにレッドカードを提示し、アトレティコ・マドリードにPKが与えられたのだ。そしてグリマルドがこれを成功させ、チームにリードをもたらした。

危険な場面は49分に訪れた。ハンコがペナルティエリア内へクロスを送り、ジュリアーノがこれを受けたところ、ボールを処理しようとしたハウセンが彼を倒し、オルティス・アリアスが直接PKを与えた。

ハウセンが最終ディフェンダーであったため、その反則には退場が伴う可能性があったことから、VARが介入して事象を確認することになった。オルティス・アリアスはオンフィールドレビューのモニターへ向かい、最初のカードを取り消して、レアル・マドリードのディフェンダーにレッドカードを提示することを決定した。

これにより、レアル・マドリードはビハインドを背負う状況下で、後半を丸ごと10人で戦わざるを得なくなり、ダービーの流れを覆す任務はいっそう困難なものとなった。

グリマルドはこの好機を素早く生かし、PKを成功させて、決定的な場面でアトレティコにリードの得点を刻んだ。後半開始からわずか数分でレアル・マドリードの苦境はさらに深まった。