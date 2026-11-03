レアル・マドリードは、ティボ・クルトワがキャリアの最終段階に近づくなか、ゴールキーパーのポジションの将来を見据えて早くも動き始めた。ブライトンに所属するオランダ人GKのバルト・フェルブルッヘンを、今後数年間にわたって王者のゴールを守る候補のひとりとしてリストに加えたのだ。

「スポルト・ビルト」紙は、ジャーナリストのベン・フェルナンデス・サントス氏の話として、レアル・マドリードがこのオランダ人GKの成長ぶりを注視していると伝えた。彼はプレミアリーグでのパフォーマンスで注目を集め、ブライトンおよびオランダ代表での活躍により、複数のヨーロッパの名門クラブから関心を寄せられている。

フェルブルッヘンは24歳で、ブライトンの中心選手のひとりである。若さにもかかわらず国際舞台での経験も備えている。

このGKは先日、マンチェスター・シティを相手に目を引くパフォーマンスを見せた。敵地で行われたこの試合は1点を守り切ってチームが1－0で勝利し、彼は無失点を達成した。

フェルブルッヘンのブライトンとの契約満了は2028年に設定されており、これがレアル・マドリードにとって彼との契約を適切な選択肢とし得る要因のひとつとなっている。とりわけ、このタイミングは、ベルギー人GKが同年までの契約延長を済ませた場合に見込まれるクルトワの契約満了時期と重なるためだ。

ただし、レアル・マドリードがこのオランダ人GKに関心を寄せているからといって、クラブが現時点でクルトワを手放す準備をしているわけではない。予測では、ベルギー人GKは36歳を迎える2028年までの契約延長に近づいているとされており、これによってクラブ首脳陣は焦ることなくその先の段階を見据える機会を得ることになる。

レアル・マドリードの将来への関心はフェルブルッヘンに限ったものではない。ここ数カ月の間、クラブの名はポルトガル人のディオゴ・コスタ、フランス人のギヨーム・レスティス、イタリア人のジャンルイジ・ドンナルンマ、さらにルカ・ブログマンスやスペイン人のダビド・ラヤといった複数のゴールキーパーと結びつけられてきた。

とはいえ、フェルブルッヘンの観察が正式な獲得の動きに転じるかどうかはまだ明らかになっていない。しかし、彼の名はすでにレアル・マドリード首脳陣の前に提示された選択肢のひとつとなっており、首脳陣はクルトワのチームでの時代が終わる前にゴールキーパーのポジションの将来を確保しようとしている。