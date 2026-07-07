レアル・マドリードがオマル・マルムシュの獲得に興味を持っているという事実。

直近数時間で、エジプトの多数の新聞やウェブサイトが「レアル・マドリードがエジプト代表オマル・マルムシュに興味」と報じた。これは『ザ・アトランティック』紙のマンチェスター・シティ移籍市場に関する記事に基づくものだという。

しかし原文を確認すると、これは特定の段落の誤訳であることが分かった。同紙はレアル・マドリードがマルムシュの獲得を希望していると報じていない。

記事には「トラッフォードには支持者がおり、レアル・マドリードはルーベン・ディアスに関心を示している。ニコ・ゴンサレスとオマル・マルムシュも移籍する可能性がある」とあった。

全文を読めば、レアル・マドリードが興味を示したのはDFルーベン・ディアスだけだと分かる。続く段落で、今夏シティを去る可能性があるニコ・ゴンサレスやマルムシュの名が挙げられているが、彼らとスペインのクラブの興味との関連は示されていない。

つまり、同紙はレアル・マドリードの関心を報じたのではなく、マルムシュがシティを去る可能性に触れただけである。

マルムシュが話題になっているのは、2025年1月の冬窗でアイントラハト・フランクフルトからシティに移籍してわずか1年半だからだ。契約は2029年夏まで。

この間、エジプト代表のマルムシュはイングランドのチームで存在感を示しており、現在は2026年ワールドカップでエジプト代表としてプレーを続けており、ファラオズの一員としてアルゼンチンとの準々決勝に備えている。

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