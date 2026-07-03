レアル・マドリードがエンツォ・フェルナンデスについて突如、詳細な声明を発表した。

レアル・マドリードがエンツォ・フェルナンデスに具体的な関心を寄せていないことが、クラブの声明で明らかになった。数か月間移籍報道があったが、実現はしない。

先月、ベン・ジェイコブスやマッテオ・モレットはレアルがチェルシーと交渉開始と報じ、4月には本人もし移籍に前向きと発言。これを受けチェルシーは2試合の出場停止処分を科した。

しかし、レアル・マドリードは「ここ数日の報道は事実ではなく、直接・間接を問わず獲得を試みたことはない」と強調した。 また、今後獲得する意図もない」と強調した。

「レアル・マドリードは、その資質と実績が広く認められている優れたサッカー選手であるエンツォ・フェルナンデスに対し、最大限の敬意を払っている。また、当クラブはチェルシーと極めて良好な関係を築いている。」

チェルシーへの敬意とクラブの原則から、これらの「根拠のない噂」を強く否定する。

声明は「事実と異なる情報が流布され、ファンに混乱をもたらし、関係クラブや個人に不要な損害を与えることを遺憾に思う」と結んでいる。

レアルはすでにベルナルド・シルバ、マルク・ククレラ、イブラヒマ・コナテ、デンゼル・ダムフリーズを獲得済みで、ダムフリーズの正式発表は未定だ。また、2027年半ばまでマンチェスター・シティと契約するロドリとの噂も絶えない。