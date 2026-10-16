テバス氏はSNSのXで、クラブの公式チャンネルであるReal Madrid TVとその関係者がナチス・ドイツの手法を用いていると非難していた。

「レアル・マドリーの首脳陣は、情報の門番たちをオーケストラのように指揮している。その最大の担い手がReal Madrid TVだ。彼らのやり方はいつも同じだ。自分たちに都合のいいプレーを選び、誤審を繰り返し取り上げ、不信感をあおり、敵を作り上げる。この手法は、ナチス・ドイツの宣伝相ゲッベルスが用いたプロパガンダの仕組みを思い起こさせる。組織的な反復、敵の構築、そして事実を物語に従属させることだ」。テバス氏は、ビニシウス・ジュニオールに対する4試合の出場停止処分が発表された後のレアル・マドリー側の振る舞いに反応し、こう記した。

ブラジル人選手は先週末のビジャレアル戦で1-0の勝利を収めた際、またしても自制を失った。取り消された自身のゴールに先立つ場面で相手選手の髪を引っ張り、当然ながらレッドカードを受けて退場となった。その後、主審のイスイドロ・ディアスに詰め寄り、アントニオ・リュディガーに連れ出されなければならなかった。さらに、ロッカールームへ向かう途中でラ・リーガの職員を突き飛ばしたともされる。その結果、ビニシウス・ジュニオールには暴力行為で2試合、レッドカードを受けた後の振る舞いで2試合の出場停止処分が科された。

その翌日には、ブラジル人選手はまたも自身を被害者として描いた。インスタグラムに投稿したのは、さまざまな試合で相手選手が警告または退場になるべきだったと自身が考える場面を、計8つ並べた合成画像だ。「それなのに、イエローカードやレッドカードを受けるのはいつもビニシウスだ。恥ずべきことだ」と、反発した。

ホセ・モウリーニョ、レアル・マドリーとビニシウス・ジュニオールに対する陰謀を再び疑う

ホセ・モウリーニョ監督もまた、レアルに対する陰謀を疑った。ビニシウスへの処分内容をリーグ側が発表したのは、ローマとのチャンピオンズリーグの試合直前だったからだ。オリンピコで逆転勝利を収めた後の記者会見で、モウリーニョ監督は記者にこう問い返した。「一つ質問してもいいですか。選手が試合の2時間前に、4試合の出場停止になると知るのは普通のことですか。答えていただかなくて結構です。これは普通ですか。発表を今か明日の朝まで待てなかったのでしょうか。私たちがスタジアムへ向かっているまさにその時に、どうしても発表しなければならなかったのですか」

その後、モウリーニョ監督の言葉はさらに厳しく、戦闘的なものになった。「恥じることなく、こうしたことが行われている。［中略］試合の2時間前に選手をつぶそうとしている。私には普通のこととは思えない。ただ、今となっては普通のことにも思える。隠されていたことが、この瞬間に明らかになったからだ」

モウリーニョ監督はすでに9月中旬、アトレティコとのダービーに1-2で敗れた後、記者会見に印刷した画像を持参し、その場面では本来、アトレティコから2人が退場すべきだったと主張していた。その後、レアルに対する「陰謀」に言及した報道に対し、テバス氏は、それを信じるには「別の銀河に住んでいる」必要があると応じた。「ピッチ上で実際に何が起きたかを説明するより、陰謀を持ち出すほうが楽なのだ」

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レアル・マドリーはなぜラ・リーガ会長のテバス氏と対立し続けるのか？

これに対してもクラブはすでに声明を出し、テバス氏の発言を「容認できない」とした。テバス氏がレアル・マドリーのメディアをゲッベルスになぞらえたことで、対立の言葉は一段と激しくなった。クラブは今回、公式声明でリーグ会長の辞任を要求している。

「スペインサッカー界で最も責任の重い役職のうち2つを務める人物が、我々のクラブ、首脳陣、テレビチャンネルの信用を傷つけるため、ナチス体制のプロパガンダ手法との比較を持ち出すことは、まったく耐え難く、極めて重大なことだ。ナチスの思想を指しているわけではないと明確にしても、その発言が深く侮辱的で、道徳的に非難されるべきものであり、立場上不適切であることは変わらない」。声明はそう述べ、さらに「したがってレアル・マドリーは、ラ・リーガ会長およびスペインサッカー連盟副会長からの即時辞任を要求する」としている。

レアルはテバス氏の今回の発言に加え、再びネグレイラ事件も持ち出した。この件でラ・リーガ会長が何もしていないと非難しており、それを理由にクラブはUEFAに訴えていた。

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レアル・マドリーとバルセロナをめぐる「ネグレイラ事件」とは？

背景にあるのは次の事実だ。ネグレイラ事件の中心となっているのは、スペイン審判委員会の元副会長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏と関係のある企業に対し、バルセロナが長年にわたって支払った最大700万ユーロだ。スペインの司法当局は、これが競技面での影響力行使を目的としていたかどうかを調べている。バルセロナは不正行為を否定している。

スペインの審判制度をめぐるラ・リーガとの対立は、昨年すでに完全に激化していた。レアルは2月初め、スペインサッカー連盟に宛てた4ページの厳しい書簡で、「競争の歪曲」「操作」「詐欺」に言及。制度は「内部から組織的に」腐敗しており、根本から改革する必要があると訴えていた。

この書簡を受け、テバス氏はレアルに「被害者意識」があると非難した。「今や彼らは完全に正気を失っている。狙いはラ・リーガの信用を傷つけることだ」。ラ・リーガはスペインの首都に本拠を置く同クラブを告発するにまで至った。

テバス氏とレアルの対立が再び激化していることを踏まえると、たとえ今回の比較が相当に不適切なものだったとしても、Real Madrid TVがこの数年、批判を招く振る舞いをしてきたことも確かだ。その編集方針の一部が厳しく批判されるのには、理由がある。

例えば思い起こされるのは、昨年4月のバルセロナとのカップ戦決勝を前にした、審判リカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェアに対する不名誉な扱いだ。レアルはReal Madrid TVで、デ・ブルゴス・ベンゴエチェアを取り上げた動画を公開。過去に同審判が下した、レアルに不利な判定のうち、議論を呼んだものを取り上げた。さらにクラブのテレビチャンネルは、同審判が担当した試合でのレアルの勝率に不満を表し、バルセロナの勝率のほうがはるかに高いと算出した。マドリードのクラブは、大一番を裁く同審判の適性にも疑問を呈した。

デ・ブルゴス・ベンゴエチェアは決勝前の記者会見で涙を流し、この報道を受けて息子が学校で嫌がらせを受けたと明かした。



