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バルセロナのスポーツ部門が、ボルシア・ドルトムントに所属する若きフランス人DFジョアン・ガドゥを注視している。19歳のガドゥは目覚ましい成長を見せており、ブンデスリーガのセンターバックとして台頭する若手の一人となった。

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スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナはガドゥの成長を間近で追っている。同選手にはレアル・マドリーやプレミアリーグの複数クラブも関心を寄せており、ドルトムント移籍後に評価を高めている。

同紙の報道によれば、ドルトムントは昨夏、このフランス人DFをレッドブル・ザルツブルクから1200万ユーロで獲得した。若い才能を発掘・育成し、戦力として活用するか、後により高額で売却するというドルトムントの方針が引き続き表れた補強である。

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ガドゥは先週火曜日に行われたチャンピオンズリーグのアーセナル戦で注目を集めた。55分にチームメイトのマクシミリアン・バイアーの同点ゴールをアシストし、試合は1-1で終了した。

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この若きDFは後方から鋭く持ち上がり、ペナルティエリア内の味方へパスを送った。このプレーは試合後に大きな称賛を浴びた。

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ガドゥは戦術的な柔軟性を備えており、センターバックだけでなく右サイドバックもこなすことができる。

複数の役割をこなせるDFを求めるクラブにとって、これは付加価値となる特長だ。

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身長は1.95メートルで、フィジカルの強さとスピード、空中戦での強さに加え、ボール扱いの質の高さや最終ラインからのビルドアップ能力も備えている。

ガドゥはフランスのESナンジでキャリアをスタートさせ、2020年、13歳の時にパリ・サンジェルマンのアカデミーに加入した。

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ユースチームでの活躍で注目を集め、ルイス・エンリケ監督の下で一部の試合ではトップチームのメンバーにも名を連ねたが、公式戦への出場はなかった。

2024年9月にはオーストリアのレッドブル・ザルツブルクへ移籍し、トップチームでの出場機会を得た。

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2025-2026シーズンはザルツブルクで公式戦33試合に出場し、今年5月に2031年までの契約でボルシア・ドルトムントへ移籍した。

ドルトムントは、パリ・サンジェルマン在籍時から同選手の成長を追ってきたとし、大きな潜在能力と明るい将来性を見出していると強調した。

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代表では、U-16からU-19までフランスの各年代別代表でプレーし、2024年のU-17欧州選手権ではキャプテンを務めた。

またU-19フランス代表では8試合に出場している。

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『スポルト』の報道によれば、バルセロナは若手市場の調査の一環としてこのフランス人DFの成長を見守っており、ドルトムントが来夏の売却を決断した場合、移籍金は約5000万ユーロに達する可能性があるという。

同紙は「両クラブの良好な関係は、注視が正式な動きに変わった場合、バルセロナの助けになり得る」と伝えている。