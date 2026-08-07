Sky Sportsやファブリツィオ・ロマーノら複数メディアの一致した報道によると、バルサはシティのロドリに対して最初のオファーを提出した。ロマーノによれば、カタルーニャ勢は基本移籍金4500万ユーロに加え、さらに500万ユーロのボーナスを提示したという。

ただし、イングランドの昨季2位チームはこのオファーを金曜朝に即座に拒否したという。バルサは中盤の中央における希望の補強選手を獲得するため、なお一層の上積みが必要となる――The Athleticの報道は、カタルーニャ勢のファンに早期決着への希望をほとんど与えていない。

同報道によると、総額5000万ユーロのバルセロナのパッケージは、シティが移籍金として想定している額にはまだ大きく及ばない。シティはおよそ8000万ユーロのオファーがあって初めて、ロドリの移籍について具体的な交渉に入る用意があるとされている。スペイン代表MFの契約は2027年までとなっている。

ロドリを巡る緊迫の展開：レアル・マドリーに断り、FCバルセロナへ移籍か？

その数時間前には、バルサが宿敵レアル・マドリーの目前でロドリをさらうことが最終的に明らかになっていた。MFの代理人パブロ・バルケロがラジオ局Cadena Serで明かしたところによれば、ロドリはマドリードのスペイン最多優勝クラブと契約することを見送ったという。

「オファーは本当に素晴らしかった。我々は、レアル・マドリーが交渉を進めた際のプロ意識、品格、敬意、そしてその進め方を高く評価している。レアル・マドリーはロドリ獲得に本気で取り組み、彼を引き入れるためにあらゆる手を尽くした。会長からCEOに至るまで、誰もがロドリのレアル・マドリー移籍を実現させるために動いていた」とバルケロは語った。

レアルとの話し合いは「前向き」に進んだものの、スペインの世界王者かつ欧州王者は「別のオファーを選んだ」という。どのクラブなのかについて、バルケロは明言を避けた。ただ、複数メディアの一致した報道によれば、ほかならぬレアルの宿敵バルセロナが争奪戦を制する見通しだ。

スペイン紙Marcaは木曜日の時点で、ロドリがハンジ・フリック監督率いる現ラ・リーガ王者の首脳陣に対し、今夏の移籍期間中の加入に同意したと報じていた。あとはバルサが、マンチェスター・シティとの合意という難しい課題に向き合うことになる。

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バルセロナ、ロドリ獲得には選手売却が必要か

一方のレアルでは、こうした報道が出る前から失望感が広がっていたという。マドリード側はロドリ陣営から、ベルナベウよりカンプ・ノウを優先する意向を示すシグナルを次第に強く受け取っていたためだ。レアルはすでに 数週間前からこのスペイン代表ワールドカップ優勝主将の獲得に動いていたとされる。ロドリはスカイブルーズとの契約延長に一切のそぶりを見せておらず、現在の移籍市場での退団はイングランド勢にとってますます現実味のある選択肢となっていた。

ロドリ獲得レースにおいてFCバルセロナに有利に働いたのは、明確にボール保持を志向するチームのプレースタイルだった。一方、レアルは新指揮官ジョゼ・モウリーニョの下でも、局面によっては切り替え重視のサッカーを採用するとみられている。さらにロドリは、レアルとは違ってカタルーニャ勢では、この夏にともにワールドカップ制覇を成し遂げたチームメートが数多くいる環境に加わることになる。

バルサでは中盤の中央でフレンキー・デ・ヨングが膝の負傷により長期離脱となっており、このポジションにはロドリが埋められる必要がある。

もっとも、カタルーニャ勢にとってこの移籍を成立させるには、The Athleticによると、必要な資金を確保するためにまず選手を売却しなければならないという。この夏、バルサはすでにアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）とカリム・アデイェミ（ドルトムント）に総額約1億ユーロを投じている。