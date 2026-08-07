ヤン・ディオマンデは最大1億4000万ユーロでRBライプツィヒからレアル・マドリーへ移籍するが、レッドブルのブランドアスリートとしての関係は継続する。これによりディオマンデは、ザクセンを離れた後もレッドブルというブランドと密接な関係を保つことになる。ブンデスリーガのクラブは獲得発表の中で正式にこう伝えた。「ヤンはRBライプツィヒを離れた後も、アスリートとしてレッドブルとのつながりを維持する」





Bildの情報によると、この提携は移籍金交渉の過程で直接取り決められたもので、契約期間は3年となっている。これによりRBライプツィヒはピッチ上でのFWの戦力を失う一方で、親会社はなおもヨーロッパで最も注目される若手選手の一人に関するグローバルなマーケティング権を確保することになる。

ディオマンデはこれにより、ネイマール、ニコ・ウィリアムズ、アルフォンソ・デイヴィス、元ライプツィヒのシャビ・シモンズ、そしてブラジル人FWエンドリッキらを含む著名アスリートの列に加わることになった。

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ライプツィヒはヤン・ディオマンデでいくらを得るのか？

木曜日、19歳のコートジボワール人がレアル・マドリーと2033年夏までの7年契約を結んだことが明らかになっていた。これに先立ち、ディオマンデは完治した感染症の後、水曜日になってようやくオーストリア・ザールフェルデンでのライプツィヒのトレーニングキャンプに到着していたが、そのわずか1日後にはスペイン行きの便に乗り、現地でメディカルチェックを無事に通過した。

この移籍により、この攻撃的タレントはザクセン州のブンデスリーガクラブの金庫に莫大な資金をもたらす。固定の基本移籍金は1億2500万ユーロ。さらにその後の出来高ボーナスによって、総額は最大1億4000万ユーロに達する可能性があるという。これによりディオマンデは、RBライプツィヒのクラブ史上最高額の放出選手となる。

ブンデスリーガの歴史的比較では、純粋な基本移籍金は、フロリアン・ヴィルツが2025年に1億2500万ユーロでバイエル・レヴァークーゼンからFCリヴァプールへ移籍した際の取引と並ぶ額になる。ドイツ1部の歴史において、これを上回る収入を生んだのは、ジュード・ベリンガム（2023年に1億2700万ユーロでドルトムントからレアル・マドリーへ）とウスマン・デンベレ（2017年に1億4800万ユーロでドルトムントからFCバルセロナへ）の売却だけだ。