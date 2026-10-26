「レアル・マドリーは彼がいない方がうまく機能する」元バルセロナのスター選手がエル・クラシコ後にヴィニシウス・ジュニオールについて衝撃的な主張

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元バルセロナのMFジェラール・ロペスは、出場停止処分中のウイング、ヴィニシウス・ジュニオールが先発メンバーにいないレアル・マドリーは、格段に強いチームだと考えている。解説者を務める同氏は、レアル・マドリーがカンプ・ノウで宿敵バルセロナとのクラシコに勝利し、重要な白星を挙げるのを見て、この大胆な主張をした。

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レアル・マドリー、敵地で宿敵を撃破

レアル・マドリーはバルセロナに2-1で勝利し、今回のエル・クラシコで重要な白星を挙げた。カンプ・ノウで行われた接戦は、アウェーチームがホームの観衆を落胆させ、宿敵から勝ち点3を奪う結果となった。レアル・マドリーはスターFWのヴィニシウスを欠きながらも、この見事な結果を残した。ブラジル人ウインガーは、継続中の国内大会での出場停止処分により、注目の一戦に出場できなかった。

しかし、元バルセロナMFのロペスは、この結果について意外な見解を示した。中心的な役割を担うアタッカーの不在が、この夜はむしろレアル・マドリーに全面的に有利に働いたと指摘している。

ロペス、ウインガー不在の方がチームは良いと主張

ロペスは『Movistar Plus Deportes』で、現在のレアル・マドリーの戦術について物議を醸す評価を示した。ヴィニシウスがいない方がチームのバランスははるかに良いと確信している。バルセロナの下部組織出身でもあるロペスは、戦術面の分析でも率直な言葉を口にした。

「レアル・マドリーはヴィニシウスを欠いた方が良い」と、ロペスは試合後の分析で断言した。「そういうことだ。チームはずっとバランスが取れている。ヴィニシウスがいなければ、このチームはもっと走り、走りの質も上がる」

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ディオマンデが重要な勝利で輝く

ロペスは、レアル・マドリーが夏に獲得したヤン・ディオマンデも特に称賛した。激闘となったエル・クラシコでの勝利において、アウェーチームで最も際立った選手として名前を挙げている。

「私にとって、彼はこの試合のレアル・マドリーの最優秀選手だ」とロペスは語った。ディオマンデは、ヴィニシウスが不在となった左ウイングの位置に入り、見事なパフォーマンスを披露。先発出場したこの試合では、左サイドでの加速が前半終了間際にキリアン・エンバペの決めた先制点につながった。

ヴィニシウスは引き続き出場できず

4試合の出場停止処分が続いているため、ヴィニシウスはレアル・マドリーが今週末に敵地でラシン・サンタンデールと対戦する試合にも出場できない。ブラジル代表ウインガーは、11月7日のバレンシア戦も欠場する。一方で、来週のチャンピオンズリーグでのAEK戦には出場する見込みだ。