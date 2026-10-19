「レアル・マドリーは審判と結託している」:カタルーニャ紙がクラシコ前に火をつける

日曜夜に行われたレアル・マドリードのセビージャ戦での4-1という大勝は、スペインで新たな審判論争の波を引き起こした。カタルーニャのメディアが、クラシコでのバルセロナとの注目の一戦を1週間後に控えるマドリードが、審判の判定の恩恵を受けていると非難したためだ。

カタルーニャ紙『スポルト』は、レアル・マドリードが「審判と手を結んでいる」と報じた。これは、スコアレスだった23分にアルダ・ギュレルがピケに対して肘で接触したプレーが物議を醸したにもかかわらず、トルコ代表MFが退場処分を受けなかったことを指したものだ。

このプレーはセビージャの怒りを招き、同クラブは試合後に審判の判定を批判した。ルイス・ガルシア・プラサ監督も、レアル・マドリードが数的不利の状態で試合を続けなかったことに不満を示し、この件は相手チームの選手の退場につながるべきだったとの見解を述べた。

『スポルト』はこのプレーへの批判にとどまらず、レアル・マドリードはスペインの審判および審判関連機関を繰り返し攻撃しているにもかかわらず、重要な試合では物議を醸す判定の恩恵を受けていると指摘。同紙によれば、これはクラブの審判に対する姿勢の矛盾を示しているという。

一方、『ムンド・デポルティボ』紙はサンティアゴ・ベルナベウで起きたことを「スキャンダル」と表現し、さらに審判に異議を唱えるジョゼ・モウリーニョ流のスタイルが復活したとも言及。これは、同ポルトガル人指揮官がレアル・マドリードでの前回の在任期間中に繰り返した不満の表明をほのめかしたものだ。

同紙のサンティ・ノラ編集長は、レアル・マドリードによる審判への継続的なキャンペーンが試合中の判定に影響を与えかねないとの見方を示した。一方、『エル・エスポルティウ』紙は、介入が必要だったと同紙が考えるギュレルのプレーについて、ビデオアシスタントレフェリー(VAR)が介入してレビューしなかった理由を疑問視した。

これらの批判は、レアル・マドリードとバルセロナのクラシコを前にした微妙な時期に出たものだ。この一戦をめぐる雰囲気は、互いに向けられた非難やネグレイラ事件に関する継続的な論争により、緊張が高まっている。

これに対しジョゼ・モウリーニョは、審判に関する主張について具体的な証拠を示すよう求めた。テレビ局や解説者に対し、批判の根拠となっている映像を示すよう要求したと明らかにしたうえで、自身の見解では、セビージャ戦でレアル・マドリードに有利に働いた誤審の存在を裏付けるものは見つからなかったと強調した。