レアル・マドリーは日曜日、子どもだましのように簡単な形で今季2勝目を挙げた。 白い巨人は本拠地ベルナベウでのマラガ戦で、ジュード・ベリンガム、キリアン・エンバペ、そしてアルフォンソ・エレーラのオウンゴールによって、わずか30分で3-0とリード。アルダ・ギュレルがアディショナルタイムにダメ押しを決め、4-0とした。

レアルは、ジョゼ・モウリーニョ監督が右サイドバックでデンゼル・ダンフリースではなくトレント・アレクサンダー＝アーノルドを先発起用し、20分以内に先制した。ベリンガムがボールを拾うと、多くのマラガの選手をドリブルでかわし、GKエレーラの股を抜く低いシュートを決めて1-0とした。

その10分ほど後、昇格組マラガをまったく寄せつけないレアル・マドリーが2-0とした。ベリンガムがこぼれ球を完璧なヘディングの高さで受け、運のないエレーラに当たってゴールとなった。

レアルは攻撃の手を緩めず、美しい攻撃から3-0とした。エドゥアルド・カマヴィンガが鋭い縦パスをエンバペに通すと、右サイドでアレクサンダー＝アーノルドがスペースを見つけた。イングランド代表DFは完璧に折り返し、エンバペが見事なボレーで押し込んだ。3-0となった。

後半に入ると、レアルはペースを落とし、両ゴール前で大きな場面はほとんど生まれなかった。攻守両面で力強いプレーを見せたベリンガムは、あり得ないような角度から強烈なシュートをポストに叩き込むという、数少ない見せ場も作った。

残り時間には、マラガが一時PK獲得かと思われたが、アントニオ・リュディガーのハンドは結局ハンドではなかった。アディショナルタイムにはそれでも4-0となった。ヴィニシウス・ジュニオールがアルダへクロスを送り、アルダが難なく押し込んだ。



