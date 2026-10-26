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ジョゼ・モウリーニョ監督は、バルセロナに2-1で劇的な勝利を収めた後、レアル・マドリーの選手たちに浮かれないよう警告した。ポルトガル人指揮官は、キリアン・エンバペの終盤の活躍によってカンプ・ノウで大きな勝利を手にしたものの、最終的な目標はあくまでラ・リーガ優勝だと強調した。

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エンバペがクラシコ勝利で輝く

マドリーは日曜日にカンプ・ノウで行われたクラシコで、バルセロナに2-1で勝利し、重要な勝ち点3を手にした。エンバペが勝利の立役者となり、2得点を挙げてリーグ首位との勝ち点差をわずか3に縮めた。

フランス人FWは41分、幸運な形で先制点を挙げた。バルセロナのDFジェラール・マルティンがクリアを試みたが、ボールはエンバペに直接当たって跳ね返り、ゴールネットを揺らした。その後、ハフィーニャがホームのバルセロナに同点ゴールをもたらし、試合は緊迫した終盤へ。しかし87分、エンバペが途中出場のエドゥアルド・カマヴィンガから正確なパスを受け、見事なカウンターアタックを締めくくるゴールを決めて勝利をもたらした。

モウリーニョ、リーグ優勝への集中を要求

レアル・マドリーはこれで公式戦5連勝を飾った。それでもジョゼ・モウリーニョ監督は、選手たちの意識をより大きな目標に向け続けようとしている。ポルトガル人指揮官は、最大のライバルに一度勝つことが最終的な目標ではないと明言。国内リーグの残りの戦いでも選手たちに集中を保つよう求めている。

「素晴らしい勝利だ。だが、活動を再開したら、誰も浮かれたままにはさせない」とモウリーニョ監督はESPNが伝えたコメントで語った。「今日勝っても、エル・サルディネロで負けたら［来週末のレーシング・サンタンデールとのアウェー戦］意味がない。レアル・マドリーはカンプ・ノウで勝つためではなく、リーグ優勝のために戦っている。戦い続けなければならない」

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世界のサッカーファンを魅了する一戦

この伝統の一戦は、試合前の高い期待に確かに応えた。両チームが明確な攻撃の意図を持って仕掛け、世界中で観戦するファンにとってスリリングな試合となった。モウリーニョ監督は試合全体の質の高さに加え、強いプレッシャーの中での自軍の選手たちのプレーを称賛した。

「素晴らしい試合だったと思う」とモウリーニョ監督は語った。「レベルの高い試合だった。サッカーを愛する世界中の人々が足を止めて見守る試合で、その期待を裏切らなかった……。我々の選手たちは並外れた試合をした。組織的で、集中し、大きな勇気を示した。私にとって、素晴らしい相手に対する、選手たちにとっての素晴らしい勝利だ。彼らは勝利に値する」

次はレーシング・サンタンデール戦へ

マドリーはすぐに国内リーグの戦いへ意識を切り替えなければならない。今週末はエル・サルディネロに乗り込み、レーシング・サンタンデールと対戦する。レアル・マドリーは現在、ラ・リーガで10試合を終えて勝ち点24の3位。首位バルセロナとは勝ち点3差、2位アトレティコ・マドリーとは勝ち点1差となっている。