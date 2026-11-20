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2027年1月の移籍市場を前に、エンドリッキの去就を巡る憶測についてジョゼ・モウリーニョ監督が言及した。ブラジル人の10代FWは今季の出場時間が限られているものの、レアル・マドリーには今も彼が必要だと強調している。

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モウリーニョ監督、エンドリッキの退団報道に言及

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、エンドリッキが2027年1月の移籍市場で退団するとの憶測を否定した。若手FWの今季の出場時間が限られていることを巡る議論が続く中、同選手が自身の構想において重要な存在であると明言した。

「彼はここで非常にうまくやっている。私にとって状況は極めて明確だ。レアル・マドリーはエンドリッキより重要だ。私はエンドリッキをとても大切に思っている。素晴らしい若者で、彼には強い愛情を抱いている。だが、私にとってレアル・マドリーはエンドリッキより重要だ。つまり、レアル・マドリーには彼が必要だ。そしてレアル・マドリーの監督にも彼が必要だ」とモウリーニョ監督は語った。

代理人や他クラブに向けた明確なメッセージ

モウリーニョ監督は、冬の移籍市場を前に移籍話を広めている記者や代理人、クラブに直接言葉を向けた。選手に関する決定の最終的な権限はクラブ上層部にあると認めつつ、自身の考えは上層部も把握していると強調した。

「あなた方も、記事を書く人たちも、彼の代理人も、新聞社に情報を流すすべてのクラブも、もう答えを聞いたはずだ。その上で、レアル・マドリーには私より上位の組織がある。上層部が別の決定を下すなら、今のサッカー界ではそれを尊重しなければならない。だが、レアル・マドリーの監督である私にとってエンドリッキが重要だということは、上層部も知っている」と続けた。

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レアル・マドリーで選手層の厚さが重要な理由

モウリーニョ監督は、出場時間の少ない選手は必ずクラブを去るべきだという考えも否定した。レアル・マドリーはラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーパーカップを戦っており、選手のローテーションは欠かせない。

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「レアル・マドリーには、さまざまな選択肢を備えた強いチームが必要だ。選手が負傷したり、代表に行った選手が疲れて戻ってきたりしても、監督が心配せずに済むようなチームだ。素晴らしいシーズンを送るために、私に選択肢を与えてくれる選手たちが欲しい。優れた選手が11人いればいいわけではない。大勢必要なんだ」と説明した。

過密日程の中で出場機会を狙う

レアル・マドリーは土曜日、サンティアゴ・ベルナベウでのセルタ・ビーゴとのラ・リーガの一戦を皮切りに、厳しい連戦に入る。8日間で3試合を戦い、冬にも過密日程が控える中、チームのFW全員が貢献できるよう準備しておかなければならない。

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エンドリッキにとって、今後の日程は1月の移籍市場が開く前に、モウリーニョ監督の下で出場時間を得るための新たな機会となる。