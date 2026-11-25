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レアル・マドリーは、チャンピオンズリーグの新フォーマット導入以降一度も達成できていない目標に近づいている。大会序盤の5試合で全勝を収め、リーグフェーズで上位8クラブに入るまであと一歩のところまで来ているのだ。

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2026-2027シーズン、レアル・マドリーは獲得可能な15ポイントのうち15ポイントを手にしている。チャンピオンズリーグ最多となる15回の優勝を誇るクラブにとっては当然の数字に見えるかもしれないが、今回は特別な意味を持つ。2024-2025シーズンに新フォーマットが導入されて以降、レアル・マドリーはリーグフェーズを上位8位以内で終えたことが一度もないからだ。

スペイン紙『マルカ』によると、レアル・マドリーは理論上、残り3試合で1勝を挙げるだけで、ラウンド16への直接進出をほぼ確実にし、ラウンド16進出をかけたプレーオフを回避できるという。

レアル・マドリーには3試合が残されており、そのうち2試合はアウェイでのアーセナル戦とシャフタール戦、もう1試合はサンティアゴ・ベルナベウでのLASK戦だ。

ジョゼ・モウリーニョはPSV戦を前に、プレーオフを回避するために十分な勝ち点を積み上げる重要性を強調し、「勝ち点12は我々に落ち着きを与えてくれる…だが、続けなければならない。プレーオフは戦いたくないからだ」と語っていた。

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オランダのチームに勝利したレアル・マドリーは、5連勝で大会での完璧なスタートを維持した。

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プレーオフの苦しみを知り尽くすモウリーニョ

モウリーニョには、リーグフェーズをトップ8で終えることの重要性を語る理由がもう一つある。昨シーズン、彼はレアル・マドリーをプレーオフに追いやったチームの指揮官だったのだ。

ポルトガル人指揮官率いるベンフィカは、リーグフェーズ最終節でレアル・マドリーのストレートインを阻んだ。スペインのチームは引き分けでもプレーオフを回避できる状況だったが、ベンフィカのウクライナ人GKアナトリー・トルビンがアディショナルタイムにゴールを決め、レアル・マドリーは上位8位から転落し、ベンフィカはプレーオフ進出を果たした。

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その後、抽選で両チームは再び直接対決することになった。この対戦は大きな物議を醸し、リスボンでの1stレグではヴィニシウス・ジュニオールがプレスティアンニから人種差別的な侮辱を受ける出来事も起きた。

レアル・マドリーは当時、アルバロ・アルベロアの指揮下でそのステージに臨んでいた。シャビ・アロンソが1月のスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝でバルセロナに敗れた後に解任されていたためだ。

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レアル・マドリーは昨シーズン、リヴァプール、マンチェスター・シティ、ベンフィカに3敗を喫し、リーグフェーズを9位で終えたことで、プレーオフに回ることを余儀なくされた。

さらに苦しかったその前のシーズン

その前のシーズン、カルロ・アンチェロッティ体制のレアル・マドリーは欧州でさらに厳しいスタートを切り、最初の5試合のうちリール、ミラン、リヴァプールに3敗を喫した。

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最後の3試合では全勝したものの、11位より上には浮上できず、再びプレーオフを戦うことになった。

この時、レアル・マドリーはペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティと対戦したが、ホーム&アウェイの両試合で勝利してイングランドのチームを退けた。次のラウンドではアトレティコ・マドリーと激突し、PK戦で決着がついたこの一戦は、フリアン・アルバレスの二度蹴りをめぐって大きな論争を呼んだ。

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そのシーズンのレアル・マドリーの欧州での戦いは準々決勝でアーセナルの前に幕を閉じ、昨シーズンはバイエルン・ミュンヘンに敗れて敗退した。ドイツのチームとの対戦では、アーセナル戦と比べて準決勝進出にあと一歩のところまで迫っていた。

3月の休息まであと一歩のレアル・マドリー

現在、勝ち点15を手にするレアル・マドリーは、多くのライバルと比べて非常に余裕のある位置につけている。

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あと1勝すればトップ8入りはほぼ確定し、プレーオフで2試合を追加で戦う代わりに、3月までチャンピオンズリーグから離れて休息を取ることができる。

このシナリオの意味は欧州の舞台だけにとどまらない。レアル・マドリーは試合日程をより柔軟に管理でき、選手たちの肉体的・精神的負担を軽減できるうえ、ラ・リーガの優勝争いでもさらなるアドバンテージを得られるだろう。

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2シーズン続けてプレーオフを戦わざるを得なかったレアル・マドリーだが、今回はリーグフェーズをトップ8で終える道が開けているように見える。それはシーズン後半に向けた計算において、大きな違いを生むことになるだろう。