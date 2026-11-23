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スペインの審判技術委員会のフラン・ソト委員長が、国内の審判のレベルを擁護した。レアル・マドリーやバルセロナをはじめとするビッグクラブへの対応に違いがあるとの批判を否定し、ネグレイラ事件や判定のばらつきをめぐる批判についても語った。

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ソト委員長は月曜日、第1回スペイン審判表彰式の場で報道陣の取材に応じ、同国の審判の状態は良好だと述べた。その根拠として、UEFA主催大会での担当試合数でスペインの審判が欧州トップ3に入っていることを挙げる一方、まだ改善が必要な部分があることも認めた。

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ソト委員長は、この式典がサッカー界のさまざまな関係者を一堂に集めることを目的としていると説明した。プロクラブのほぼすべてが出席したほか、監督やジャーナリスト、解説者も招待されており、委員会が進める開かれた運営方針の一環だという。

ビジャレアルのコメサーニャが昨日のバルセロナ戦後、審判はレアル・マドリーとバルセロナの試合を裁く際により大きなプレッシャーを感じていると発言したことについて、ソト委員長はこの見方を否定した。審判はどのスタジアム、どんな状況でも仕事をする準備ができており、クラブによって試合の裁き方が変わることはないと強調した。

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また、ラ・リーガのハビエル・テバス会長がビッグクラブへの対応に違いがあると指摘したことにも言及し、その意見は尊重するが同意はできないとしたうえで、審判は全チームに公平に接していると信頼を示した。バルセロナ対ビジャレアル、ヘタフェ対アトレティコの場面など、似たようなケースで判定が分かれたことについては、基準の統一が委員会の基本的な目標だと強調しつつ、個々のケースで細部が異なる場合もあると指摘した。そのうえで誤審があったことを認め、判定の説明の仕方をファンに向けて改善する必要があるとの考えを示した。

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ソト委員長はさらに、ネグレイラ事件に関するジョゼ・モウリーニョの発言にも触れた。審判技術委員会の副委員長を務めていた人物の行為によって最も大きな被害を受けたのは審判たちだと強調し、責任の所在はスペインの司法が明らかにすると信頼を示したうえで、過去にとらわれ続けるべきではないと訴えた。

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同委員長は、この事件がスペインの審判の評判を大きく傷つけたと認めつつも、信頼を取り戻すにはさらなる透明性と、サッカー界のあらゆる関係者に対する開かれた姿勢、そしてピッチ上で審判のレベルを証明することが必要だとの見方を示した。また、現体制は発足から1年半も経っておらず、スペインの審判を世界のトップレベルに引き上げることが目標だと語った。

レアル・マドリーが総会で提示した、VARによって同クラブのゴールが42点取り消された一方、バルセロナは19点だったというデータについて、ソト委員長はこの統計だけで結論を導くことを否定した。各ケースは個別に分析する必要があり、数字の違いが必ずしも偏りの存在を意味するわけではないと説明したうえで、クラブ、「特にレアル・マドリー」と論争をするつもりはないと述べたと、『AS』紙が報じている。

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ソト委員長は最後に、レアル・マドリーの立場には同意しないものの尊重していると強調し、同クラブと審判技術委員会の関係正常化に期待を示した。そして、審判に関する議論に参加できるよう、会合の扉はすべてのクラブに開かれていると明言した。

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