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トレント・アレクサンダー＝アーノルドはレアル・マドリーの右サイドバックのレギュラーになるために加入した。だが、ジョゼ・モウリーニョ監督の下では、代わりにMFがその役割を担う姿を見守っている。キャプテンのフェデ・バルベルデはメスタージャで再び右サイドバックとして先発し、バレンシアを相手に強烈な一撃で先制点を決めた。一方、アレクサンダー＝アーノルドと今夏加入したデンゼル・ダンフリースは、またしても先発メンバーから外れた。

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バルベルデ、メスタージャで右サイドバックからゴール

土曜日のバレンシア戦で、バルベルデはレアル・マドリーの右サイドバックとして先発した。モウリーニョ監督の先発メンバーには、アレクサンダー＝アーノルドもドゥンフリースも入らなかった。28分、キリアン・エムバペのFKが壁に阻まれ、こぼれたボールがレアル・マドリーの主将のもとへ転がると、ウルグアイ代表のバルベルデはその起用が正解だったと思わせた。

バルベルデはゴールまで約20メートルの位置でボールを収め、強烈な低いシュートをネットに突き刺した。8分後にはアルダ・ギュレルが追加点を挙げ、アウェーのレアル・マドリーは2-0で前半を終えた。

慣れないポジションでも存在感を示す主将

バルベルデの活躍は得点だけにとどまらなかった。Sofascoreによると、前半のボールタッチは32回、パスは29本中26本を成功させ、一度もドリブルで抜かれなかった。レアル・マドリーのボール支配率は75％に達した。

モウリーニョ監督の試みが定着したことを示す、新たな一戦となった。バルベルデが初めて右サイドバックに移ったのは、先月1-0で勝利したビジャレアル戦。その後もセビージャ、RBライプツィヒ、バルセロナとの試合で同ポジションに先発し、メスタージャでも起用された。

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アレクサンダー＝アーノルドの出場時間が減少

この配置変更で最も影響を受けたのはアレクサンダー＝アーノルドだ。イングランド代表DFの今季の出場時間は全公式戦でわずか435分。ラ・リーガでの先発は4試合にとどまり、レアル・マドリーの直近のチャンピオンズリーグ3試合ではベンチ入りしたものの出場しなかった。

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ビジャレアル戦以降、唯一先発したのは敵地でレーシング・サンタンデールに3-0で勝利した試合で、バルベルデが筋肉の違和感で欠場した時だった。昨季は度重なる負傷に見舞われながらも30試合に出場していただけに、急激な状況の変化だ。ドゥンフリースも加入からわずか数カ月でポジションを失っている。

出場機会を失ったサイドバックたちの今後は？

レアル・マドリーはキックオフ前まで公式戦7連勝中で、モウリーニョ監督には勝っているチームを変える理由がほとんどない。レーシング戦前の記者会見では、「最終的には全員がプレーする」と強調していた。

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アレクサンダー＝アーノルドにはイングランド代表がある。トーマス・トゥヘル監督はワールドカップのメンバーから同選手を外したが、その後に再招集。前回の代表ウィークでは、チェコ代表に勝利した2試合のいずれも90分間プレーした。イングランド代表は木曜日にクロアチア代表と対戦する。