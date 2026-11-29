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レアル・マドリーの公式チャンネルは、昨日の土曜日に行われたラ・リーガ第14節でデポルティーボ・アラベスに敗れた後、審判団を痛烈に批判した。

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同チャンネルは、イングランド人選手ジュード・ベリンガムに関わる2つの判定に焦点を当てた。1つ目は彼に不利な判定となり、最終的に退場処分に終わったPKの場面。2つ目は15分、CKの直後にペナルティエリア内で明らかに引っ張られたにもかかわらず、主審が介入しなかった場面だ。

また、レアル・マドリーのチャンネルは、相手の優れた守備と、枠内に飛んだわずか2本のシュートを生かした点を認め、「アラベスは自分たちのスタイルに沿った完璧な試合をした」と述べた。

それでも同チャンネルは、2つの場面はいずれもPKに値したと強調。さらに分析の締めくくりとしてネグレイラ事件に触れ、「今日、彼らの代弁者たちは、VARが判定を修正したのは正しく、接触は一切なかったと言うだろう。これがネグレイラ・リーグの変わりゆくルールだ」と語った。

続けて「レアル・マドリーが審判のせいで負けたということではない。だが、これもこの試合の分析の一部だ」と付け加えた。

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主審のソト・グラードは、すでにイエローカードを受けていたベリンガムの場面でレアル・マドリーにPKを与えたが、フィゲロア・バスケスがVARを通じて主審を呼び、プレーの確認を求めた。

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モニターで映像を確認した主審はPKを取り消し、PKを得ようとしたシミュレーションだとして、このイングランド人選手に2枚目のイエローカードを提示した。

レアル・マドリーの公式チャンネルは試合後の分析で「最低限の接触はあった。かつてモウリーニョを退場させたことのあるフィゲロア・バスケスはすぐに主審を呼び、判定を変えさせた。主審に見せたのは1つのアングルだけだった」と語った。

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同チャンネルは、このプレーはレバンテ戦でラミン・ヤマルに与えられたPKよりもPKに値すると主張し、「風はバルセロナに有利に吹いている」と付け加えた。

Getty Images

同チャンネルの抗議の大きな柱となったのは、VARが主審に見せた映像の内容だった。「ソト・グラードはPKの判定を下していた。VARを通じてより多くの映像が示されるほど、最終判断を下す助けになる。判断材料を多く与えるほど良いのだが、そうはならなかった」

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さらに試合の中継映像にも批判の矛先を向け、「プレーがよりはっきり見える正面からの映像を見せず、見えにくい横からのアングルだけで済ませたのは不可解だ。しかもその映像は遠かった」と述べた。

続けて「明白なPKだったとは言わない。だが主審はプレーのリプレーを複数見るべきだ」と語った。

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この場面により、レアル・マドリーは次節のレアル・ソシエダ戦で出場停止のベリンガムを欠くことになった。これを受けて同チャンネルは「対策を講じるべきだ」と訴えた。

2つ目の場面については、レアル・マドリーTVは15分にベリンガムがペナルティエリア内で引っ張られたシーンを取り上げた。主審もVARルームもこれを見逃していた。

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同チャンネルは「芝につまずいただけでPKが与えられることもあるのに、この引っ張りは明らかだ。PKだ」と語った。

さらに中継映像とラ・リーガ機構への新たな批判として「このリプレーは他のどこでも見られないだろう」と付け加えた。

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また同チャンネルは、ベリンガムが受けた1枚目のイエローカードにも改めて触れた。これはGKシベラの時間稼ぎに抗議したことによるものだった。

「時間稼ぎを取り締まる規則はあるのに、何の処分も下されなかった。決して変わらないし、これからも変わらないことがある」と語った。

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同チャンネルの批判はこれらの場面にとどまらなかった。ソト・グラードがキリアン・エンバペに対して「侮辱的で高圧的」な態度で接したと非難したうえ、全体的に「傲慢で尊大」な口調だったと指摘した。

さらに、主審がハーフウェーラインを越えてジョゼ・モウリーニョにイエローカードを提示したことも批判し、「主審の耳元で話し続ける一部の監督たちによる本物のパフォーマンスを見てきたし、それが誰かはみんな知っている。だが、主審が彼らにカードを出すためにピッチの半分を横切るのは見たことがない」と述べた。

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同チャンネルによれば、主審はトルコ人のアルダ・ギュレルが関わった場面で「威圧的な口調」を用いたという。この場面はポルトガル人指揮官の怒りを買っていた。