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レアル・マドリーは日曜日、エル・サルディネロでのラシン・サンタンデール戦で36分までに勝負を決め、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームが3-0で快勝した。

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キリアン・エンバペは11分、マッテオ・プラティに倒されて与えられた判定の分かれるPKを決め、先制点を挙げた。その10分後にはジュード・ベリンガムがアルダ・ギュレルの見事なスルーパスから追加点を奪い、さらにコーナーキック後のプレーからヤン・ディオマンデがペナルティーエリア外から鮮やかなシュートをゴール上隅に決め、3点目を挙げた。

マドリーはシュート22本、ゴール期待値（xG）3.45を記録した。1時間が経過する直前にエンバペのシュートがポストをたたいていなければ、さらに大差で勝っていた可能性もある。後半は主に試合をコントロールする展開となったが、半ばにはラシンに与えられたPKがVARによって取り消された。ホームのラシンがこの日を通じて放った枠内シュートは、わずか1本だった。

GOALがエル・サルディネロでのレアル・マドリーの選手たちを採点する。

GK・DF

ティボー・クルトワ（7/10）： キャプテンにとって、驚くほど出番の少ない午後だった。対応を迫られたのは12分のイケル・ルケのシュートを防いだ一度だけ。前方の守備陣が堅さを保った。

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トレント・アレクサンダー＝アーノルド（7/10）： 右サイドで幅を取り、質の高いプレーを見せ、前半にギュレルのチャンスを2度演出した。イニゴ・ビセンテを長い時間抑えたが、このウイングには危険なボールを数本送り込む余地を与えた。

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イブラヒマ・コナテ（7/10）： 派手さはなかったが堅実だった。ラシンが背後を突く場面は少なく、マドリーは空中戦であまり勝てなかったものの、自身に向かってきたプレーには冷静に対処した。

ディーン・ハイセン（8/10）： コナテと並び、落ち着いた安定感のあるプレーを見せた。自信を持って最終ラインからボールを持ち出し、試合をよく読んでラシンのカウンターを封じた。

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マルク・ククレジャ（8/10）： 攻撃を支えながら自身のサイドでラシンの脅威を抑え、攻守に奔走した。後半には不要なフリーキックをいくつか与えたが、この日も精力的なプレーを見せた。

MF

オーレリアン・チュアメニ（7/10）： 中盤の底で相手の攻撃をうまく断ち、自らも2本のシュートを放った。ギュレルのコーナーキックに合わせたヘディングは枠を外れ、後半のシュートもゴール上へ。72分に自身のプレーで与えられたPKがVARによって取り消され、救われた。

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ベルナルド・シウバ（7/10）： いつも通り確かな技術でボールを動かし、マドリーが中盤で主導権を握るのを助けた。ハーフスペースに流れて数的優位をつくり、77分に交代した。

FW

アルダ・ギュレル（9/10）： 試合を通じて攻撃を操った。絶妙な力加減のスルーパスでベリンガムのゴールを演出し、チームメイトに次々とチャンスをつくった。自らもフレン・アギレサバラに2度のセーブを強いた後、67分にピッチを退いた。

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ジュード・ベリンガム（9/10）： ピッチの至る所で存在感を発揮した。21分にはゴール前へ巧みに入り込んで2点目を決め、ヘディングと至近距離からのシュートでアギレサバラに2度のセーブを強いた。ポストに当たったエンバペのシュートもお膳立てした。タイミングを見計らった前線への飛び出しと連係プレーが、マドリーの前半の圧倒的な展開を支えた。

ヤン・ディオマンデ（8/10）： 左サイドで活発に動き、36分には右足で放った見事なシュートをゴール上隅に決めて3-0とした。85分に交代するまで、相手にとって絶えず脅威となった。

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キリアン・エンバペ（9/10）： PKを獲得し、冷静に決めて先制点を挙げた。1時間が経過する前に放ったシュートがポストに当たり、2点目を奪えなかったのは不運だった。マドリーが攻め続ける中、チームメイトにも複数のチャンスをつくった。

交代選手・監督

ブラヒム・ディアス（6/10）： ギュレルに代わり、残り23分とアディショナルタイムに出場した。新たな活力をもたらしたが、終盤に放ったシュートがブロックされた以外に目立った成果はなかった。

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エドゥアルド・カマヴィンガ（6/10）： 77分にシウバに代わって出場。ボールを持っても堅実にプレーし、終盤にはエンバペのチャンスを演出した。

エンドリッキ（6/10）： 85分にディオマンデに代わって出場し、活発にプレーした。アディショナルタイムに遠い位置からシュートを放つも枠を外れ、その後はエンバペの終盤のシュートをお膳立てした。

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ジョゼ・モウリーニョ（8/10）： 鋭い攻撃でホームチームを圧倒し、開始36分で勝負を決めた。無失点を守るにはVARの判定に助けられたものの、後半もマドリーは危なげなく試合をコントロールした。